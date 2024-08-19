«Обычное природное явление». Власти Анапы прокомментировали жалобы на «позеленевшее» море

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Мэрия Анапы ответила на массовые жалобы туристов из-за водорослей на пляжах

16 августа в ряде СМИ появилась информация, что туристы массово жалуются на турагентства из-за водорослей в море у берегов Анапы. Так, одна из отдыхающих подала в суд с требованием вернуть ей полную сумму за поездку. Женщина утверждает, что туроператор не предупредил её о возможных проблемах с чистотой воды.

Синий пришелец:

18 августа мэрия Анапы отреагировала на негативные публикации. В администрации заявили, что водоросли скапливаются у берега при интенсивном северо-западном течении. И поскольку на природу чиновники повлиять не могут, то оградить от камки туристов нельзя.

В мэрии посоветовали отдыхающим не бояться водорослей, а оценить их оздоровительные свойства. Так, морской воздух и выделяемые камкой соединения брома и йода полезны для органов дыхания.

«Возникновение на пляжах Анапы кладофоры бродячей — обычное природное явление. Скапливаясь вдоль песчаной береговой линии, она создает зеленую массу, которая не имеет определенного объема, количества и локального распространения для того, чтобы её можно было полностью убрать», — уточнили в пресс-службе мэрии.

По словам чиновников, старые фотографии Анапы говорят о том, что камка на пляжах была и 100 лет назад.

Как писали Юга.ру, спрос на курорты Краснодарского края в бархатный сезон 2024 года вырос на 40%. По данным экспертов, в лидерах по объему бронирований Сочи, Анапа, Геленджик и Туапсе. 

Анапа Курорты и туризм отдых Пляжи Черное море

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«Обычное природное явление». Власти Анапы прокомментировали жалобы на «позеленевшее» море

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