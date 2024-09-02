Арт-кафе, площадка в виде ручья и морской орган: как изменится набережная в Геленджике к 2027 году

Власти Кубани рассказали о благоустройстве набережной в Геленджике. На это выделят более 102 млн рублей

2 сентября пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила о благоустройстве набережной в Геленджике в 2025-2026 годах. По плану, ее разделят на четыре зоны — событийную, игровую, прогулочную и для тихого отдыха.

В первой сделают выставочную арт-площадку и арт-кафе с сохранением здания Курзала. Там появится первый в России морской орган. Вечером музыкальный инструмент будут подсвечивать.



В зоне для детских игр разместят интерактивную водную площадку в виде ручья.

Для любителей тихого отдыха организуют освещенные прогулочные дорожки, установят теневые навесы, качели, высадят деревья и кустарники.

В рекреационно-прогулочной зоне также выполнят озеленение, установят объекты малых архитектурных форм и скамейки на подпорных стенках.

На благоустройство набережной направят более 102 млн рублей.