Родители Краснодарского края активнее других россиян следят за детьми через приложение — аналитики

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

В России с марта по август 2024 года системой контроля по перемещению детей воспользовались около 100 тыс. человек в месяц

2 сентября пресс-служба МТС сообщила, что в России протестировали сервис «Кто/Где» по контролю за перемещением детей. Как выяснили эксперты, родители школьников Краснодарского края активнее пользовались этим сервисом по сравнению с москвичами и жителями Санкт-Петербурга.

Дефицит учителей и поваров, 23 первых класса в двух школах и запрет телефонов на уроках:

За время тестирования, с марта по август 2024 года, среднемесячное число пользователей приблизилось к отметке 100 тыс. человек. Более 60% из них не являются абонентами МТС. Согласно данным тестирования, пользователи приложения обращаются к нему четыре раза в день, а суточная активность достигает пика в 17:00. 

В приложении можно настраивать геозоны. Это виртуальные пространства, установленные в определенных границах на карте. В сервис можно включить десять геозон для разных пользователей и получать уведомления при входе и выходе из них.

Собственный алгоритм определяет местоположение с точностью до 21 метра. Приложение получает данные не только от спутниковых систем, но и от базовых станций, поэтому работает даже при отключенном или нестабильном GPS. Для безопасности персональных данных обмен координатами возможен только с теми, кто дал согласие.

Как писали Юга.ру, Краснодарцы проверяют остановки пригородных школьных автобусов по онлайн-камерам 400 раз в день.

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