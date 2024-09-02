Родители Краснодарского края активнее других россиян следят за детьми через приложение — аналитики

За время тестирования, с марта по август 2024 года, среднемесячное число пользователей приблизилось к отметке 100 тыс. человек. Более 60% из них не являются абонентами МТС. Согласно данным тестирования, пользователи приложения обращаются к нему четыре раза в день, а суточная активность достигает пика в 17:00.



В приложении можно настраивать геозоны. Это виртуальные пространства, установленные в определенных границах на карте. В сервис можно включить десять геозон для разных пользователей и получать уведомления при входе и выходе из них.



Собственный алгоритм определяет местоположение с точностью до 21 метра. Приложение получает данные не только от спутниковых систем, но и от базовых станций, поэтому работает даже при отключенном или нестабильном GPS. Для безопасности персональных данных обмен координатами возможен только с теми, кто дал согласие.