673 тонны шашлыка съели за лето туристы в Сочи. Какие еще блюда стали самыми популярными?
Власти Сочи рассказали, какие блюда этим летом отдыхающие заказывали в заведениях чаще всего
2 сентября «Коммерсанъ-Кубань» сообщил, что самыми популярными у гостей Сочи этим летом стали блюда кавказской кухни. За три курортных месяца туристы заказали в кафе и ресторанах 673 тонн шашлыка и 790 тыс. хачапури.
А любители морепродуктов съели 397 тонн мидий, выращенных на местных фермах, добавили в мэрии города.
Средняя загрузка кафе и ресторанов курорта составила 97%. В розничных торговых сетях покупателям выдали больше 157 млн чеков. Количество посещений магазинов выросло на 24%.
Как писали Юга.ру, летом 2024 года пассажиропоток лайнера Astoria Grande из Сочи вырос на 25%. Загрузка судна была около 85% от максимальной вместимости.