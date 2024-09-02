673 тонны шашлыка съели за лето туристы в Сочи. Какие еще блюда стали самыми популярными?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Сочи рассказали, какие блюда этим летом отдыхающие заказывали в заведениях чаще всего

2 сентября «Коммерсанъ-Кубань» сообщил, что самыми популярными у гостей Сочи этим летом стали блюда кавказской кухни. За три курортных месяца туристы заказали в кафе и ресторанах 673 тонн шашлыка и 790 тыс. хачапури.

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Средняя загрузка кафе и ресторанов курорта составила 97%. В розничных торговых сетях покупателям выдали больше 157 млн чеков. Количество посещений магазинов выросло на 24%.

Как писали Юга.ру, летом 2024 года пассажиропоток лайнера Astoria Grande из Сочи вырос на 25%. Загрузка судна была около 85% от максимальной вместимости. 

Еда Курорты и туризм отдых Развлечения Сочи

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673 тонны шашлыка съели за лето туристы в Сочи. Какие еще блюда стали самыми популярными?
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