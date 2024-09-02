Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить черную трагикомедию «Банши Инишерина»

Фотостудия Sisters анонсировала * на 6 сентября просмотр и обсуждение ленты «Банши Инишерина». Это чёрная трагикомедия 2022 года ирландского режиссёра и сценариста Мартина Макдонаха («Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).

Фильм рассказывает о двух давних друзьях, один из которых в одночасье решает прекратить их дружбу. Главные роли исполнили Колин Фаррелл и Брендан Глисон.

Начало показа в 19:30. Стоимость участия 300 рублей. На кинопросмотр можно брать с собой любые напитки и снеки. Фотостудия Sisters находится по адресу улица Карасунская, 86.