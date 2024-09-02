Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить черную трагикомедию «Банши Инишерина»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Банши Инишерина» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино | Официальные трейлеры»
    Кадр из трейлера к фильму «Банши Инишерина» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино | Официальные трейлеры»

В Краснодаре состоится показ черной трагикомедии режиссёра Мартина Макдонаха «Банши Инишерина» (18+)

Фотостудия Sisters анонсировала* на 6 сентября просмотр и обсуждение ленты «Банши Инишерина». Это чёрная трагикомедия 2022 года ирландского режиссёра и сценариста Мартина Макдонаха («Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»).

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Фильм рассказывает о двух давних друзьях, один из которых в одночасье решает прекратить их дружбу. Главные роли исполнили Колин Фаррелл и Брендан Глисон.

Начало показа в 19:30. Стоимость участия 300 рублей. На кинопросмотр можно брать с собой любые напитки и снеки. Фотостудия Sisters находится по адресу улица Карасунская, 86.

Как писали Юга.ру, краснодарский киноклуб «Монитора» анонсировал на 13 сентября показ документального фильма «Крест». Лента выйдет на экраны за две недели до всероссийского старта.

*Instagram — соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

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