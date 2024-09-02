Летом 2024 года Курорт Красная Поляна посетили 830 тысяч туристов

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Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
    © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

Фестиваль Агутина, пакетные туры и рост детского турпотока — на Курорте Красная Поляна подвели итоги летнего сезона — 2024

Всего с июня по август 2024-го на курорте побывали более 830 тысяч гостей — на 15% больше год к году. Из них около 380 тысяч туристов приехали на один день, а 450 тысяч остановились в отелях курорта.

Глубина бронирования в летнем сезоне 2024 составила 2-3 недели. Отели курорта посетили на 15% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года. Самый большой турпоток зафиксировали традиционно в пик сезона (июль-август) — из-за хорошей погодой в горах и большого количества туристов во всем Сочи.

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В основном курорт посещали семьи с детьми. Детский турпоток вырос на 13% год к году, в первую очередь — благодаря развитой инфраструктуре Курорта Красная Поляна с большим количеством активностей, подходящих даже для самых маленьких гостей. Также туристов привлекали спа-центры, открытые бассейны и трансфер на черноморское побережье.

Росту количества гостей способствовала и развитая инфраструктура для делового туризма. Курорт стал одним из флагманов MICE-мероприятий на юге России — всевозможных конференций, презентаций, семинаров, фестивалей. Например, Семейный образовательный форум Леонида Агутина собрал в горах около 5000 участников со всей страны.

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В этом летнем сезоне Курорт Красная Поляна масштабировал на все отели и комплекс апартаментов первый на отечественным рынке турпродукт, разработанный с учётом принципов устойчивого развития. Пакетное предложение «Наполни своё лето» включало прогулочный билет на канатную дорогу, экскурсию по экотропе, прогулку на велосипедах по живописным окрестностям Красной Поляны и йогу с видом на горы.

Сейчас на сайте курорта действует осеннее пакетное предложение «Ура! Каникулы в горах» с бесплатным проживанием в отелях детей до 12 лет. В зависимости от выбора места проживания в предложение входят завтраки, посещение спа-центра с бассейном, термального комплекса, тренажерного зала и прочее.

В тариф входят четыре семейные активности: прогулочный билет «Панорама Красной Поляны», прокат роликов, верёвочный парк и обзорная экскурсия по высотам. Дети могут посетить парк «Лес чудес» и ферму северных оленей и получить памятный сувенир.

Как писали Юга.ру, курорт уже горнолыжную инфраструктуру в горах Сочи начали готовить к зимнему сезону. До 30 сентября открыли продажу сезонных ски-пассов и бронирование жилья на зимний период с большой скидкой.

Красная Поляна Курорты и туризм отдых путешествия Сочи

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