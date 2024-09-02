Жара и дожди. Какая погода ожидается в Краснодарском крае в первую неделю сентября

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае со 2 по 4 сентября

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что в начале рабочей недели будет облачно с прояснениями. 2 сентября местами возможен кратковременный дождь с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с. Температура воздуха ночью 18-23 °С, днём 30-35 °С.

В горах ночью 9-14 °С, днём 20-25 °С. На Черноморском побережье ночью 19-24 °С, днем 27-32 °С.

3-4 сентбяря тоже будет облачно с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь с грозой, в отдельных районах ливень с градом и ветром до 20-23 м/с. Температура воздуха ночью 18-23 °С, днем 28-33 °С.

В горах ночью 9-14 °С, днем 18-23 °С. На Черноморском побережье ночью 19-24 °С, днем 27-32 °С.

Температура воды в море:

  • в Сочи 27 °С;
  • в Туапсе 27 °С;
  • в Геленджике 27 °С;
  • в Новороссийске 26 °С;
  • в Анапе 25 °С;
  • в Темрюке 24 °С;
  • в Приморско-Ахтарске 24 °С.

Как писали Юга.ру, сели и смерч разрушили часть туристических маршрутов в нацпарке Сочи. 

Погода

Новости

Жара и дожди. Какая погода ожидается в Краснодарском крае в первую неделю сентября
Во время матча «Черноморца» на полчаса отключилось освещение
В Краснодарском крае запретят строительство на «виноградопригодных» землях
Теплоход «Комета» в 2024 году больше не будет возить пассажиров
В парке «Краснодар» вечером покажут футбол и раздадут автографы
Чистая выручка «Магнита» выросла на 20%

Лента новостей

Что-то горит, никто не говорит
30 августа, 17:07
Что-то горит, никто не говорит
Очерк из Пролетарска, где девятый день тушили нефтебазу
Жителей Краснодара попросили присылать фото и адреса пней
30 августа, 14:52
Жителей Краснодара попросили присылать фото и адреса пней
На их месте высадят новые деревья
Акулы, чайки и подводные города
29 августа, 11:42
Акулы, чайки и подводные города
Пять книг о море, которые помогут продлить лето

Реклама на сайте