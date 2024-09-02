Жара и дожди. Какая погода ожидается в Краснодарском крае в первую неделю сентября
Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае со 2 по 4 сентября
Краснодарский гидрометцентр сообщил, что в начале рабочей недели будет облачно с прояснениями. 2 сентября местами возможен кратковременный дождь с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с. Температура воздуха ночью 18-23 °С, днём 30-35 °С.
В горах ночью 9-14 °С, днём 20-25 °С. На Черноморском побережье ночью 19-24 °С, днем 27-32 °С.
3-4 сентбяря тоже будет облачно с прояснениями. Местами возможен кратковременный дождь с грозой, в отдельных районах ливень с градом и ветром до 20-23 м/с. Температура воздуха ночью 18-23 °С, днем 28-33 °С.
В горах ночью 9-14 °С, днем 18-23 °С. На Черноморском побережье ночью 19-24 °С, днем 27-32 °С.
Температура воды в море:
- в Сочи 27 °С;
- в Туапсе 27 °С;
- в Геленджике 27 °С;
- в Новороссийске 26 °С;
- в Анапе 25 °С;
- в Темрюке 24 °С;
- в Приморско-Ахтарске 24 °С.
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