Жителей Краснодара попросили присылать фото и адреса пней. На их месте высадят новые деревья

29 августа житель Краснодара Сергей Бурцев в эфире «Радио Краснодар» обратился к мэру города Евгению Наумову с просьбой убрать 50 пней и высадить на их месте новые деревья.

В ответ Наумов позвонил замглавы Максиму Онищенко. Он рассказал, что в прошлом году такая работа проводилась. В 2024 году в городе уже убрали более 250 пней, а осенью на их месте высадят деревья.



Позже Евгений Наумов в своем телеграм-канал попросил горожан присылать фото и адреса пней на платформу обратной связи:

«Мы заявки проверим и по возможности высадим новые деревья».