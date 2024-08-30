Жителей Краснодара попросили присылать фото и адреса пней. На их месте высадят новые деревья

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Тимура Рыжкова, Юга.ру
    © Фото Тимура Рыжкова, Юга.ру

Мэр Краснодара призвал жителей города делиться фото и адресами пней, оставленных после вырубки деревьев

29 августа житель Краснодара Сергей Бурцев в эфире «Радио Краснодар» обратился к мэру города Евгению Наумову с просьбой убрать 50 пней и высадить на их месте новые деревья.

Читайте также:

В ответ Наумов позвонил замглавы Максиму Онищенко. Он рассказал, что в прошлом году такая работа проводилась. В 2024 году в городе уже убрали более 250 пней, а осенью на их месте высадят деревья.

Позже Евгений Наумов в своем телеграм-канал попросил горожан присылать фото и адреса пней на платформу обратной связи:

«Мы заявки проверим и по возможности высадим новые деревья».

Напомним, что в 2024 году в Краснодаре обещали высадить 2,5 тыс. деревьев.

Как писали Юга.ру, мэрия Краснодара отказалась поливать высаженные ей деревья в Юбилейном микрорайоне. Семь саженцев уже погибли.

Город Евгений Наумов Краснодар Экология

Новости

Жара или дожди? Какая погода ожидается в Краснодарском крае в последние выходные лета
Жителей Краснодара попросили присылать фото и адреса пней. На их месте высадят новые деревья
На Дне Ставропольского края выступит Shaman за 15 млн рублей. Жители возмущены и требуют отменить концерт
В Краснодарском крае хотят снести крематорий. Власти сочли его постройку незаконной
В Юбилейном районе Краснодара может появиться новый храм. Жители снова против
В Краснодаре 30 августа 60 улиц останутся без света

Лента новостей

«Стиль игры претерпел существенные изменения»
Вчера, 11:01
«Стиль игры претерпел существенные изменения»
Разбор матча ФК «Краснодар» с «Нижним Новгородом»
Акулы, чайки и подводные города
Вчера, 11:42
Акулы, чайки и подводные города
Пять книг о море, которые помогут продлить лето
В Краснодаре День города отметят без салютов и «пиршеств»
Вчера, 10:39
В Краснодаре День города отметят без салютов и «пиршеств»

Реклама на сайте