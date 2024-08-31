Фризби, дрессировка и танцы с собаками. В Абрау-Дюрсо пройдет Dog-picnic

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Национальная выставка собак и показательные выступления пройдут 7-8 сентября под Новороссийском (0+)

27 августа центр туризма «Абрау-Дюрсо» анонсировал на 7 и 8 сентября семейный фестиваль Dog-picnic.

За «Кубок Абрау» будут бороться более 300 разных пород собак из десятков регионов России.

Краснодарский край стал самым популярным регионом для отдыха с животными:

Помимо соревнований по кинологическому спорту зрителей ждет показательные выступления:

  • дог-фризби и аджилити;
  • выступления общего курса дрессировки;
  • тестирование поведения собак;
  • танцы с собаками.

Мероприятие организуют клуб кинологов «Элита» и общество любителей породистых собак «Глория».

Фестиваль пройдет на площади Александра III. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, жители Новороссийска столкнулись с нашествием летучих мышей.

Абрау-Дюрсо Животные Курорты и туризм Новороссийск Фестивали

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Фризби, дрессировка и танцы с собаками. В Абрау-Дюрсо пройдет Dog-picnic
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