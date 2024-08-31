Фризби, дрессировка и танцы с собаками. В Абрау-Дюрсо пройдет Dog-picnic
Национальная выставка собак и показательные выступления пройдут 7-8 сентября под Новороссийском (0+)
27 августа центр туризма «Абрау-Дюрсо» анонсировал на 7 и 8 сентября семейный фестиваль Dog-picnic.
За «Кубок Абрау» будут бороться более 300 разных пород собак из десятков регионов России.
Краснодарский край стал самым популярным регионом для отдыха с животными:
Помимо соревнований по кинологическому спорту зрителей ждет показательные выступления:
- дог-фризби и аджилити;
- выступления общего курса дрессировки;
- тестирование поведения собак;
- танцы с собаками.
Мероприятие организуют клуб кинологов «Элита» и общество любителей породистых собак «Глория».
Фестиваль пройдет на площади Александра III. Вход свободный.
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