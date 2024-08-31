Фризби, дрессировка и танцы с собаками. В Абрау-Дюрсо пройдет Dog-picnic

Национальная выставка собак и показательные выступления пройдут 7-8 сентября под Новороссийском (0+)

27 августа центр туризма «Абрау-Дюрсо» анонсировал на 7 и 8 сентября семейный фестиваль Dog-picnic.

За «Кубок Абрау» будут бороться более 300 разных пород собак из десятков регионов России.