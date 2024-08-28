«Нежданные гости»: жители Новороссийска столкнулись с нашествием летучих мышей
Спасатели Новороссийска обнаружили 12 летучих мышей в домах местных жителей. Их поймали и выпустили на волю
28 августа начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров сообщил в своем телеграм-канале, что в квартирах жителей специалисты поймали 12 летучих мышей. Животные залетели в дома на улицах Вруцкого и Видова.
«Важное место в пищевой цепи»:
Спасатели выпустили летучих мышей в привычную среду обитания, а жителей попросили закрывать на ночь окна или использовать москитные сетки, чтобы не «прописать нежданных гостей».
26 августа пресс-служба сочинского национального парка опубликовала несколько любопытных фактов о летучих мышах:
- большинство из них — насекомоядные и являются ближайшими родственниками ежей, кротов, землероек;
- два самых крупных вида: рыжая и гигантская вечерницы, они охотятся также на мелких птиц;
- самки летучих мышей рождают одного детеныша в конце мая, а в июне носят на себе почти месяц, выкармливая молоком, пока он не достигнет почти 80% ее веса. При этом самка продолжает охотиться;
- за последние десять лет ученые открыли десятки социальных сигналов, которые летучие мыши используют и издают для взаимодействия;
- в годы нашествия самшитовой огневки ученые фиксировали кочевки и скопления летучих мышей в местах массового размножения этого вредителя;
- эта группа животных является уязвимой из-за малой плодовитости, смертности детенышей на этапе обучения полету, эхолокации и охоте;
- из 19 видов летучих мышей, обитающих в нацпарке, семь включены в Красную книгу РФ, а 13 — в Красную книгу Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, в Таганроге зафиксировали нашествие зеленых комаров.