«Нежданные гости»: жители Новороссийска столкнулись с нашествием летучих мышей

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала начальника службы спасения Новороссийска Алексея Одерова https://t.me/alekseioderov/2316
    © Скриншот из телеграм-канала начальника службы спасения Новороссийска Алексея Одерова https://t.me/alekseioderov/2316

Спасатели Новороссийска обнаружили 12 летучих мышей в домах местных жителей. Их поймали и выпустили на волю

28 августа начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров сообщил в своем телеграм-канале, что в квартирах жителей специалисты поймали 12 летучих мышей. Животные залетели в дома на улицах Вруцкого и Видова.

«Важное место в пищевой цепи»:

Спасатели выпустили летучих мышей в привычную среду обитания, а жителей попросили закрывать на ночь окна или использовать москитные сетки, чтобы не «прописать нежданных гостей».

26 августа пресс-служба сочинского национального парка опубликовала несколько любопытных фактов о летучих мышах:

  • большинство из них — насекомоядные и являются ближайшими родственниками ежей, кротов, землероек;
  • два самых крупных вида: рыжая и гигантская вечерницы, они охотятся также на мелких птиц;
  • самки летучих мышей рождают одного детеныша в конце мая, а в июне носят на себе почти месяц, выкармливая молоком, пока он не достигнет почти 80% ее веса. При этом самка продолжает охотиться;
  • за последние десять лет ученые открыли десятки социальных сигналов, которые летучие мыши используют и издают для взаимодействия;
  • в годы нашествия самшитовой огневки ученые фиксировали кочевки и скопления летучих мышей в местах массового размножения этого вредителя;
  • эта группа животных является уязвимой из-за малой плодовитости, смертности детенышей на этапе обучения полету, эхолокации и охоте;
  • из 19 видов летучих мышей, обитающих в нацпарке, семь включены в Красную книгу РФ, а 13 — в Красную книгу Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, в Таганроге зафиксировали нашествие зеленых комаров.

Животные Новороссийск Спасение Экология

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«Нежданные гости»: жители Новороссийска столкнулись с нашествием летучих мышей
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