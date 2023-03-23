Квартира, парящая в воздухе. Девелопер ТОЧНО внедряет трёхмерные презентации недвижимости с виртуальным помощником

В новом формате презентации клиент видит перед глазами парящую в воздухе трехмерную голограмму, на которой можно рассмотреть будущее жилье в мельчайших деталях как изнутри, так и снаружи. Интерактивное изображение со всех ракурсов покажет клиенту все архитектурные особенности здания — от плана этажей до дизайна интерьера.

Взаимодействовать с 3D-презентацией интуитивно просто, а если в процессе возникнут вопросы, на них ответит виртуальный ассистент Анастасия. Это особенно удобно, когда все менеджеры заняты или клиент хочет изучить объект самостоятельно.

«Большое преимущество и явное отличие архитектурной голограммы от статичных макетов жилых комплексов — это наличие функционала интерактивного взаимодействия с пользователем, когда мы можем рассмотреть со всех сторон не только дом, но и всю его инфраструктуру. С такой голограммой клиент детально погрузится в особенности и визуализацию литера, выберет интересующий этаж, рассмотрит на поэтажном плане представленные квартиры и уделит внимание будущему соседству. Совместно с коллегами из Goodini мы также сделали акцент на планировках — визуализировали будущую квартиру с возможностью изменить стиль ремонта, поменять напольное покрытие, цвет стен и расставить мебель по местам. Следующий этап — настройка интеграции с CRM-системой. Это позволит пользователю выбирать свободные квартиры, видеть весь спектр технических характеристик, получить информацию о стоимости и забрать всю информацию с собой, сформировав коммерческое предложение в устройстве», — объясняет руководитель отдела интернет-маркетинга ГК ТОЧНО Иван Михайлов.