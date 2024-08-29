Горнолыжную инфраструктуру в горах Сочи начали готовить к зимнему сезону

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Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
    © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

К 1 декабря все системы Курорта Красная Поляна, отвечающие за работу канатных дорог, искусственное оснежение трасс и принудительный спуск лавин, подготовят к первому снегу в горах

Важнейший этап — подготовка противолавинной системы. Она принудительно сбрасывает снежную массу со склонов, чтобы разгрузить их и исключить внештатные ситуации. Для этого специалисты отдела по активному воздействию на гидрометеорологические процессы ещё летом заполняют баллонами с кислородом и пропаном командные пункты — шелтеры. Газы смешиваются в резервуаре и создают взрывной заряд, который зимой запускают по трубопроводам к месту лавиносброса. 

Также противолавинная служба проверяет герметичность трубопроводов, датчики и средства сбора информации о различных показателях климата. Противолавинную систему полностью «расконсервируют» до начала ноября.

  • © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
    © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

Канатка и веревочный парк за 500 рублей:

Параллельно специалисты планируют полотно трасс для лыжников и сноубордистов, проводят техобслуживание снегоуплотнительной техники — ратраков, проверяют спасательные системы и сигнальные вышки. 

На курорте уже провели полное техобслуживание озер искусственного оснежения, тестируют саму систему и пушки на склонах. До 1 декабря канатные дороги пройдут техобслуживание, настройку системы безопасности и проверку на допуск к перевозке гостей с привлечением экспертных организаций.

  • © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
    © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
  • © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
    © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
  • © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна
    © Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

«Готовь сани летом»:

Напомним, в прошлом году первый снег в горах Сочи выпал в середине октября. Горнолыжный сезон на Курорте Красная Поляна стартовал 1 декабря и закончился 6 мая. За это время курорт посетили 750 тысяч гостей — на 10% больше, чем в сезоне 2022/2023. 

В предстоящем горнолыжном сезоне на Курорте Красная Поляна для гостей заработает гибкая сетка тарифов на ски-пассы. Их можно купить до 30 сентября в интернет-магазине на официальном сайте. Ски-пасс позволяет пользоваться всеми горнолыжными трассами курорта и сноупарками в зимнем сезоне 2024/2025, включая вечернее катание и экскурсионный подъём в горы без снаряжения.

Открылось и бронирование жилья на зимний период — оформить проживание в отелях и апартаментах Курорта Красная Поляна можно с большой скидкой.

Как писали Юга.ру, все отели Курорта Красная Поляна официально стали экологичными. Это значит, что они соответствуют всем стандартам экотуризма и отвечают обязательным критериям по сохранению ресурсов.

Горнолыжный спорт Зимние виды спорта Красная Поляна Курорты и туризм отдых путешествия Сочи

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