В Краснодарском крае до конца недели ухудшится погода

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 29 по 31 августа. В регионе прогнозируют ливни с сильным ветром

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что 29-31 августа местами в городе ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и ветром с порывами до 20-23 м/с. В столице региона действует штормовое предупреждение.

По данным пресс-службы ГУ МЧС Кубани, с 29 по 31 августа аналогичные погодные явления прогнозируют на всей территории Краснодарского края. В непогоду спасатели рекомендуют: оставаться в доме, укрытии;

в случае отключения освещения или подачи газа выключить все газовые и электрические приборы;

наблюдать за окружающей обстановкой;

использовать непромокаемую одежду и обувь;

уложить наиболее ценные вещи во влагонепроницаемую ткань и укрыть их;

покидая жилье, приготовить и взять с собой документы, ценные и необходимые вещи, деньги, небольшой запас продуктов питания, воды, медикаменты.