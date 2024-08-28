В Краснодарском крае до конца недели ухудшится погода

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 29 по 31 августа. В регионе прогнозируют ливни с сильным ветром

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что 29-31 августа местами в городе ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и ветром с порывами до 20-23 м/с. В столице региона действует штормовое предупреждение.

«Значительная аномалия»:

По данным пресс-службы ГУ МЧС Кубани, с 29 по 31 августа аналогичные погодные явления прогнозируют на всей территории Краснодарского края.

В непогоду спасатели рекомендуют:

  • оставаться в доме, укрытии;
  • в случае отключения освещения или подачи газа выключить все газовые и электрические приборы;
  • наблюдать за окружающей обстановкой;
  • использовать непромокаемую одежду и обувь;
  • уложить наиболее ценные вещи во влагонепроницаемую ткань и укрыть их;
  • покидая жилье, приготовить и взять с собой документы, ценные и необходимые вещи, деньги, небольшой запас продуктов питания, воды, медикаменты.

Напомним, что бархатный сезон в Краснодарском крае, по данным синоптиков, продлится до середины октября.

Как писали Юга.ру, экстремальная жара в Краснодарском крае и Дагестане не повлияла на урожай винограда.

Краснодар МЧС Погода Штормовые предупреждения

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