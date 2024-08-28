В Краснодарском крае до конца недели ухудшится погода
Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 29 по 31 августа. В регионе прогнозируют ливни с сильным ветром
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что 29-31 августа местами в городе ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и ветром с порывами до 20-23 м/с. В столице региона действует штормовое предупреждение.
«Значительная аномалия»:
По данным пресс-службы ГУ МЧС Кубани, с 29 по 31 августа аналогичные погодные явления прогнозируют на всей территории Краснодарского края.
В непогоду спасатели рекомендуют:
- оставаться в доме, укрытии;
- в случае отключения освещения или подачи газа выключить все газовые и электрические приборы;
- наблюдать за окружающей обстановкой;
- использовать непромокаемую одежду и обувь;
- уложить наиболее ценные вещи во влагонепроницаемую ткань и укрыть их;
- покидая жилье, приготовить и взять с собой документы, ценные и необходимые вещи, деньги, небольшой запас продуктов питания, воды, медикаменты.