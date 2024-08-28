На канатной дороге в Кабардино-Балкарии установили сиденья с подогревом
На курорте «Эльбрус» в тестовом режиме запустили новую канатную дорогу с сиденьями, оснащенными системой подогрева
27 августа пресс-служба «Кавказ.РФ» сообщила, что на курорте «Эльбрус» в тестовом режиме запустили новую канатку EL6. Десятиместные гондолы впервые на горном кластере будут с сиденьями с подогревом.
Также на курорте готова еще одна новая канатная дорога — кресельная EL3. По плану, ее будут использовать для учебного склона в новом горнолыжном сезоне.
Горный курорт «Эльбрус» расположен на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка «Приэльбрусье» в Кабардино-Балкарии. Он насчитывает около 23 км трасс различной сложности и сеть подъемников.
Как писали Юга.ру, в Чечне на курорте «Ведучи» откроют четыре новые канатные дороги.
Все материалы по теме: