На канатной дороге в Кабардино-Балкарии установили сиденья с подогревом

Кабардино-Балкария

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

На курорте «Эльбрус» в тестовом режиме запустили новую канатную дорогу с сиденьями, оснащенными системой подогрева

27 августа пресс-служба «Кавказ.РФ» сообщила, что на курорте «Эльбрус» в тестовом режиме запустили новую канатку EL6. Десятиместные гондолы впервые на горном кластере будут с сиденьями с подогревом.

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Также на курорте готова еще одна новая канатная дорога — кресельная EL3. По плану, ее будут использовать для учебного склона в новом горнолыжном сезоне.

Горный курорт «Эльбрус» расположен на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка  «Приэльбрусье» в Кабардино-Балкарии. Он насчитывает около 23 км трасс различной сложности и сеть подъемников.

Как писали Юга.ру, в Чечне на курорте «Ведучи» откроют четыре новые канатные дороги.

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На канатной дороге в Кабардино-Балкарии установили сиденья с подогревом
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