Жители Краснодарского края смогут наблюдать парад планет. Когда его можно увидеть

Шесть планет можно будет одновременно увидеть на небе 28 августа

26 августа телеграм-канал «Московский планетарий» сообщил, что 28 августа на небе можно будет наблюдать так называемый парад планет. Планеты Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн, а также Луна встанут по одну сторону от Солнца в секторе около 160 градусов. Таким образом, все планеты, кроме Венеры, будут видны одновременно.

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В планетарии добавили, что некоторые планеты можно будет разглядеть после девяти вечера 27 августа. «Первыми, после 21:00 27 августа, взойдут Сатурн и Нептун (виден в телескоп), а после полуночи из-за горизонта появятся Уран (виден в телескоп), Юпитер, Марс и Луна. Меркурий взойдет на рассвете после 4:15 из-за восточного горизонта» — пояснили в организации.

Утром 27 августа краснодарский астроклуб «Вега» сообщил, что уже минувшей ночью невооруженным взглядом можно было увидеть три планеты — Сатурн, Юпитер и Марс, а в телескоп еще две — Нептун и Уран.

Следующий большой парад планет произойдет 28 февраля 2025 года. На небе соберутся все 7 планет.