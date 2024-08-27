Жители Краснодарского края смогут наблюдать парад планет. Когда его можно увидеть

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • © Фото Arti Kh, Unsplash.com
    © Фото Arti Kh, Unsplash.com

Шесть планет можно будет одновременно увидеть на небе 28 августа

26 августа телеграм-канал «Московский планетарий» сообщил, что 28 августа на небе можно будет наблюдать так называемый парад планет.

Планеты Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн, а также Луна встанут по одну сторону от Солнца в секторе около 160 градусов. Таким образом, все планеты, кроме Венеры, будут видны одновременно.

Вершина Агепста, каньоны и ледники:

В планетарии добавили, что некоторые планеты можно будет разглядеть после девяти вечера 27 августа.

«Первыми, после 21:00 27 августа, взойдут Сатурн и Нептун (виден в телескоп), а после полуночи из-за горизонта появятся Уран (виден в телескоп), Юпитер, Марс и Луна. Меркурий взойдет на рассвете после 4:15 из-за восточного горизонта» — пояснили в организации.

Утром 27 августа краснодарский астроклуб «Вега» сообщил, что уже минувшей ночью невооруженным взглядом можно было увидеть три планеты — Сатурн, Юпитер и Марс, а в телескоп еще две — Нептун и Уран.

Следующий большой парад планет произойдет 28 февраля 2025 года. На небе соберутся все 7 планет.

Как писали Юга.ру, в 2025 году выпускники Краснодарского авиаучилища отправятся в космос.

Космос Краснодар Наука

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