Улицы превратились в реки, на дорогу сошел сель. В Сочи прошел мощный ливень
Больше всего осадков выпало в ночь с 26 на 27 августа в Адлерском и Хостинском районах Сочи
Вечером 26 августа в Сочи прошел мощный ливень с грозой, после чего местные паблики стали выкладывать видео с затопленными улицами в разных районах города. Дороги превратились в реки, по которым с трудом проезжали автомобили. Некоторые машины полностью ушли под воду.
Яна Рудковская выложила в своем телеграм-канале кадры из подтопленного Сочи.
«В Сочи полный трындец! Потоп, все плавает: машины, палатки, люди. Самолеты не сажают. Как обычно — вляпалась», — написала Рудковская.
«Служба спасения Сочи» сообщила, что подтопило несколько многоквартирных и частных домов — вода зашла во дворы и на первые этажи зданий.
На трассу, ведущую к поселку Красная Воля в Хостинском районе, сошел сель площадью около 100 куб. метров. Дорогу уже расчистили.
Из-за непогоды восемь самолетов не смогли приземлиться в Сочи — воздушные судна отправили в Минеральные Воды и Грозный.
Мэрия Сочи сообщила, что основной удар стихии пришелся на Адлерский и Хостинский районы.
Утром 27 августа мэр Сочи Андрей Прошунин рассказал, что в Хостинском районе выпало 125 мм осадков, а уровень воды в реке Хоста достиг опасных отметок. В одной из больниц подтопило цоколь.
На утро 27 августа вся инфраструктура работает штатно, погода нормализовалась, в городе солнечно.
Однако МЧС продлило штормовое предупреждение в Краснодарском крае еще на два дня. 27 и 28 августа местами в регионе ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым ветром 20-23 м/с. Коснется ли непогода именно Сочи — не уточняется.
Как писали Юга.ру, в конце августа синоптики прогнозируют жару до +35 °С, дожди и сильный ветер.