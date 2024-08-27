Улицы превратились в реки, на дорогу сошел сель. В Сочи прошел мощный ливень

Больше всего осадков выпало в ночь с 26 на 27 августа в Адлерском и Хостинском районах Сочи

Вечером 26 августа в Сочи прошел мощный ливень с грозой, после чего местные паблики стали выкладывать видео с затопленными улицами в разных районах города. Дороги превратились в реки, по которым с трудом проезжали автомобили. Некоторые машины полностью ушли под воду.

«В Сочи полный трындец! Потоп, все плавает: машины, палатки, люди. Самолеты не сажают. Как обычно — вляпалась», — написала Рудковская.

Яна Рудковская выложила в своем телеграм-канале кадры из подтопленного Сочи.

«Служба спасения Сочи» сообщила, что подтопило несколько многоквартирных и частных домов — вода зашла во дворы и на первые этажи зданий.

На трассу, ведущую к поселку Красная Воля в Хостинском районе, сошел сель площадью около 100 куб. метров. Дорогу уже расчистили.

Из-за непогоды восемь самолетов не смогли приземлиться в Сочи — воздушные судна отправили в Минеральные Воды и Грозный.