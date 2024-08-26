На въезде в Краснодарский край со стороны Крыма машины стоят в пробке больше двух часов

На Крымском мосту в сторону Краснодарского края образовался многокилометровый затор

«Оперативный канал инфоцентра по дорогам» сообщил, что 26 августа по состоянию на 16:00 в очереди к Крымскому мосту со стороны Керчи находились 680 машин. Время ожидания составляет больше двух часов.

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Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. Напомним, 22 августа в пришвартованный железнодорожный паром в порту «Кавказ» попала ракета. Крымский мост перекрыли, образовались пробки. Спустя час движение восстановили. Утром 23 августа пункты досмотра и пропуска заработали в штатном режиме, однако вновь появились заторы.