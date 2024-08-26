В Туапсинском районе прошла детская «БегоВелоГонка»

24-25 августа в поселке Небуг Туапсинского района состоялись ежегодные соревнования для детей «БегоВелоГонка»

Спортивный праздник объединил более 50 участников 2–10 лет, которые соревновались на беговелах и велосипедах.

Для юных спортсменов подготовили специальную велотрассу. Ребята показали свое веломастерство и посоревновались с другими на время в своих возрастных категориях. Помимо этого зрители увидели зрелищное шоу по велотриалу.

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Мероприятие организовал «Центр развития современной молодежной культуры и спорта» при поддержке Туапсинского торгового морского порта (ТМТП). Партнерами соревнований также выступили отель LAVICON Hotel Collection, Управление по работе с молодежью Туапсинского района и мунициальный Центр развития творчества детей и юношества.

«Туапсинский морской торговый порт на протяжении многих лет поддерживает развитие спорта и здорового образа жизни в Туапсинском регионе. Проведение БегоВелоГонки — прекрасная возможность не только показать высокий уровень физической подготовки, но и провести активные выходные с семьей. Отмечаем, что поддержка родителей во время соревнований — бесценна, и дети это безусловно чувствовали. Мы гордимся, что можем быть частью этого яркого спортивного праздника», — отметили в пресс-службе ТМТП.

Победителей соревнований наградили кубками, медалями, имиджевым мерчем и памятными призами от ТМТП. Родители участников поблагодарили организаторов за возможность развивать у ребят командный дух и любовь к активному образу жизни.