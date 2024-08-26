Канатка и веревочный парк за 500 рублей: в горах Сочи запустят спецтариф для детей
с 31 августа по 1 сентября дети смогут посетить все канатные дороги и веревочный парк на Курорте Красная Поляна за 500 рублей
В честь Дня знаний с 31 августа по 1 сентября Курорт Красная Поляна на два дня введет специальный тариф для детей.
В билет стоимостью 500 рублей войдут:
- подъём по всем канатным дорогам;
- один маршрут верёвочного парка на выбор;
- мастер-классы по горному туризму;
- купон на бесплатное мороженое.
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Приобрести билеты по 500 рублей можно в кассах курорта. Тариф действует при предъявлении свидетельства о рождении или паспорта для гостей от 6 до 17 лет. Дети до 6 лет включительно могут бесплатно пройти на канатную дорогу без билета.
На канатной дороге детей обязательно должен сопровождать взрослый старше 18 лет. Родители покупают билеты по полной стоимости.
Как писали Юга.ру, все отели Курорта Красная Поляна официально стали экологичными.