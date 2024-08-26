Канатка и веревочный парк за 500 рублей: в горах Сочи запустят спецтариф для детей

с 31 августа по 1 сентября дети смогут посетить все канатные дороги и веревочный парк на Курорте Красная Поляна за 500 рублей

В честь Дня знаний с 31 августа по 1 сентября Курорт Красная Поляна на два дня введет специальный тариф для детей. В билет стоимостью 500 рублей войдут: подъём по всем канатным дорогам;

один маршрут верёвочного парка на выбор;

мастер-классы по горному туризму;

купон на бесплатное мороженое.

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Приобрести билеты по 500 рублей можно в кассах курорта. Тариф действует при предъявлении свидетельства о рождении или паспорта для гостей от 6 до 17 лет. Дети до 6 лет включительно могут бесплатно пройти на канатную дорогу без билета.

На канатной дороге детей обязательно должен сопровождать взрослый старше 18 лет. Родители покупают билеты по полной стоимости.