Хоррор с танцами и спецэффектами. В Краснодаре состоится гастрольный мистический спектакль «Вий»

По словам организаторов, зрители увидят на сцене не скучный пересказ повести, а энергичную постановку в стиле хоррор с пластикой и танцами, спецэффектами.

Большая часть сюжета происходит в хуторе, куда приезжают три ученика киевской бурсы, среди которых и Хома Брут. Они остаются на ночлег у старой женщины, которая оказывается ведьмой. Ночью она оседлала Хому и летала на нём. Герою удаётся вырваться и забить ведьму до смерти. При этом старуха превращается в девушку. Позже Хоме сообщают, что умерла панночка — дочь известного сотника. Последним желанием девушки было, чтобы именно Хома её отпевал.

Спектакль начнется в 19:00 в ДК Железнодорожников по адресу улица Привокзальная площадь, 1.