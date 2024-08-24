Хоррор с танцами и спецэффектами. В Краснодаре состоится гастрольный мистический спектакль «Вий»
В Краснодаре 5 ноября состоится спектакль по мотивам произведения Николая Гоголя (16+)
Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 5 ноября спектакль «Вий». В основе лежит одноименная мистическая повесть Николая Гоголя.
Николай Коробов (Московский театр на Таганке) выступил режиссером постановки. Главные роли исполнят Александр Лымарев, Карина Зверева, Максим Самодуров, Алексей Лысенко, Денис Мошкин.
По словам организаторов, зрители увидят на сцене не скучный пересказ повести, а энергичную постановку в стиле хоррор с пластикой и танцами, спецэффектами.
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Большая часть сюжета происходит в хуторе, куда приезжают три ученика киевской бурсы, среди которых и Хома Брут. Они остаются на ночлег у старой женщины, которая оказывается ведьмой. Ночью она оседлала Хому и летала на нём. Герою удаётся вырваться и забить ведьму до смерти. При этом старуха превращается в девушку. Позже Хоме сообщают, что умерла панночка — дочь известного сотника. Последним желанием девушки было, чтобы именно Хома её отпевал.
Спектакль начнется в 19:00 в ДК Железнодорожников по адресу улица Привокзальная площадь, 1.
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