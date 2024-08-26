Какая погода будет в Краснодарском крае в последнюю неделю августа
В Краснодарском крае с 26 по 28 августа синоптики прогнозируют жару до +35 °С, дожди и сильный ветер
Краснодарский гидрометцентр сообщил, что в начале рабочей недели будет жаркая погода, в некоторых районах пройдут дожди и будет дуть сильный ветер.
В понедельник, 26 августа, температура воздуха в Краснодарском крае поднимется до +30-35 °С, у Черного моря — до +27-32 °С. Ветер усилится до 15-20 м/с, на побережье — до 23 метров. Местами пройдут дожди с грозой и ветром до 20-25 м/с.
Во вторник, 27 августа, возможны сильные осадки и ветер 15-20 м/с. В среду, 28 августа, на Черноморском побережье осадков не прогнозируют, лишь в некоторых районах возможны кратковременные дожди. Ветер немного стихнет. Температура воздуха в эти дни будет от +30 до +35 °С.
В Краснодаре в начале рабочей недели воздух прогреется до +30-32 °С, пройдут дожди. В среду, 28 августа, будет сухо и потеплеет до +35 °С.
Как писали Юга.ру, в Сочи продлили штормовое предупреждение до 26 августа. Возможны сильные дожди, шквалистый ветер и смерчи над морем.