Какая погода будет в Краснодарском крае в последнюю неделю августа

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае с 26 по 28 августа синоптики прогнозируют жару до +35 °С, дожди и сильный ветер

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что в начале рабочей недели будет жаркая погода, в некоторых районах пройдут дожди и будет дуть сильный ветер.

В понедельник, 26 августа, температура воздуха в Краснодарском крае поднимется до +30-35 °С, у Черного моря — до +27-32 °С. Ветер усилится до 15-20 м/с, на побережье — до 23 метров. Местами пройдут дожди с грозой и ветром до 20-25 м/с.

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Во вторник, 27 августа, возможны сильные осадки и ветер 15-20 м/с. В среду, 28 августа, на Черноморском побережье осадков не прогнозируют, лишь в некоторых районах возможны кратковременные дожди. Ветер немного стихнет. Температура воздуха в эти дни будет от +30 до +35 °С.

В Краснодаре в начале рабочей недели воздух прогреется до +30-32 °С, пройдут дожди. В среду, 28 августа, будет сухо и потеплеет до +35 °С.

Как писали Юга.ру, в Сочи продлили штормовое предупреждение до 26 августа. Возможны сильные дожди, шквалистый ветер и смерчи над морем.

Краснодар Погода Сочи Черное море Штормовые предупреждения

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