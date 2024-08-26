Какая погода будет в Краснодарском крае в последнюю неделю августа

В Краснодарском крае с 26 по 28 августа синоптики прогнозируют жару до +35 °С, дожди и сильный ветер

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что в начале рабочей недели будет жаркая погода, в некоторых районах пройдут дожди и будет дуть сильный ветер.

В понедельник, 26 августа, температура воздуха в Краснодарском крае поднимется до +30-35 °С, у Черного моря — до +27-32 °С. Ветер усилится до 15-20 м/с, на побережье — до 23 метров. Местами пройдут дожди с грозой и ветром до 20-25 м/с.