Власти Анапы и Сочи ограничили купание в море из-за непогоды. Какая обстановка на курортах?

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В Сочи продлили штормовое предупреждение и просят не отдыхать у воды, а в Анапе запретили плавать в море на катамаранах и надувных матрасах

25 августа мэрия Анапы запретила жителям и отдыхающим купаться в море на надувных матрасах, кругах, а также кататься на катамаранах. На курорте дует отжимной северо-восточный ветер.

Отжимной ветер дует с берега в сторону моря, тем самым унося легкие надувные плавательные средства. На пике порывы отжимного ветра достигают 20-30 м/с. Это явление способно уносить суда, лодки и людей далеко от берега за короткое время.

24 августа власти Сочи временно закрыли все пляжи из-за непогоды. В Красной Поляне не работали часть подъемников, а также отменили спортивные соревнования.

Краснодарское водохранилище обмелело до критической отметки:

Из-за сильного ветра днем 24 августа 20 самолетов не смогли приземлиться в Сочи — воздушные судна направили в Минеральные воды, Ставрополь, Владикавказ, Грозный и Элисту.

Сегодня, 25 августа, мэрия Сочи сообщила о продлении штормового предупреждения до 26 августа. Власти рекомендуют жителям и гостям города воздержаться от отдыха у воды и в горах. В Сочи и Сириусе ожидаются сильные дожди с грозой, градом, шквалистым ветром до 15-17 м/с.

На реках возможны подъемы уровней воды, в горах есть риск схода селей. Кроме того, на Черноморском побережье от Магри до села Веселого могут формироваться смерчи над морем.

Как писали Юга.ру, бархатный сезон в Краснодарском крае продлится до середины октября.

Анапа Погода Сочи Черное море Штормовые предупреждения

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Власти Анапы и Сочи ограничили купание в море из-за непогоды. Какая обстановка на курортах?
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