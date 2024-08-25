Власти Анапы и Сочи ограничили купание в море из-за непогоды. Какая обстановка на курортах?

В Сочи продлили штормовое предупреждение и просят не отдыхать у воды, а в Анапе запретили плавать в море на катамаранах и надувных матрасах

25 августа мэрия Анапы запретила жителям и отдыхающим купаться в море на надувных матрасах, кругах, а также кататься на катамаранах. На курорте дует отжимной северо-восточный ветер.

Отжимной ветер дует с берега в сторону моря, тем самым унося легкие надувные плавательные средства. На пике порывы отжимного ветра достигают 20-30 м/с. Это явление способно уносить суда, лодки и людей далеко от берега за короткое время.