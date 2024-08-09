Краснодарская кофейня-библиотека Booker открыла выставку современного искусства

В кофейне представят работы четырех краснодарских художников. Посетить можно до 11 августа (16+)

Кофейня Booker анонсировала выставку современного искусства «ЦХ». Это проект четырех краснодарских художников, вдохновленный таким явлением, как художественные комбинаты, существовавшие в советскую эпоху. «Именно с этого выставочного проекта художники начнут существовать как арт-группа», — отметили в кофейне.

В Краснодаре пройдут благотворительные культурные акции в помощь сгоревшему магазину: Как в них поучаствовать

Посетители увидят работы Германа Инга, Анастасии Булгаковой, Ивана Минькова и Александра Цыплакова. Выставку курировала основательница кофейни Booker Маргарита Чиндяскина.



Выставка уже открылась в пространстве кофейни, она будет работать до 21:00 11 августа. Вход свободный. Booker Coffee находится по адресу: улица Октябрьская, 91.