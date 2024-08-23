«Чистая среда» приглашает краснодарцев на бесплатный экологический квиз

Для участия в экоквизе можно собрать команду, либо присоединиться к готовой группе. Вход свободный (16+)

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» запустил новый формат мероприятий — экологические квизы для всех желающих. Встреча пройдет в субботу, 24 августа. В экоцентре уточнили, что для участия в интеллектуальной экологической игре необходимо собрать команду, либо присоединиться к уже сформированной группе.

«Приняв участие, вы можете получить новые знания и приятное командное времяпрепровождение. Станьте ближе к природе, узнав о ней больше!» — отметили организаторы. Начало в 15:00. Необходима предварительная регистрация для формирования команды. Экоцентр «Чистая среда» находится по адресу: улица Одесская, 48В.