В Домбае лесной пожар увеличился до 15 га. Тебердинский нацпарк в КЧР закрыл все турмаршруты

В Карачаево-Черкесии продолжают тушить крупный лесной пожар у курорта Домбай

Предыстория. 22 августа у курорта Домбай в районе ущелья Гоначхир в Карачаево-Черкесии загорелся лес. Ночью в тот же день стало известно, что из-за усиления порывов ветра огонь распространился, площадь пожара достигла 7,4 га.



Утром 23 августа к тушению привлекли авиацию. Также стало известно, что спасатели вывезли в безопасное место эвакуированных из Гоначхирского ущелья туристов. Днем 23 августа пресс-служба МЧС России сообщила, что в Карачаево-Черкесии огнеборцы продолжают тушить лесной пожар. В Гоначхирском ущелье огонь охватил 15 га.

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«Обстановка остается сложной, но находится под контролем. Жаркая и сухая погода, а также сильные порывы ветра способствуют распространению огня», — сообщил врио начальника Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике Дмитрий Помогайбо. В тушении задействованы 220 специалистов и 54 единицы техники. В готовности вертолет МЧС России, воду для него будут брать из водоемов Туманлы-Кель и Кара-Кёль. Тебердинский национальный парк закрыл все туристические маршруты на неопределенный срок. Замдиректора нацпарка по охране территории Алексей Бок заявил, что сложный горный рельеф не позволяет привлечь наземную технику для тушения лесного пожара. По его словам, в местах, где происходит горение, крутизна горных склонов составляет от 20 до 90 градусов. Кроме того, специалисты там фиксируют камнепады.