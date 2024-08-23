На Авито появился бесплатный сервис для покупки автомобилей у проверенных дилеров

Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В приложении Авито заработал бесплатный сервис Селект — для покупки новых и подержанных автомобилей у проверенных дилеров по фиксированной в объявлении цене

23 августа пресс-служба Авито сообщила о запуске сервиса Селект. С его помощью можно выбрать автомобиль от проверенных партнеров Авито Авто, плюс бесплатно получить отчет Автотеки по выбранному автомобилю и поддержку личного менеджера. Помимо этого автомобиль осмотрит независимый эксперт.

На все автомобили из Селекта действует фиксированная цена, дополнительные условия (при наличии) указывают в объявлении. 

«Личный менеджер от нашей платформы возьмет на себя общение с дилером, организует осмотр и предоставит полную информацию об авто — о состоянии кузова, реальном износе деталей подвески, двигателя и других критических узлов, о количестве предыдущих владельцев и истории владения — например, был ли автомобиль в такси или каршеринге. Весь комплекс сопровождения — и работа менеджера, и отчет Автотеки для покупателя бесплатны», — объясняет руководитель направления «Транзакционная модель» в Авито Авто Эдуард Ефремов.

Сервис доступен в мобильных браузерах и в приложении на iOS и Android.

Сейчас с помощью Селекта можно купить автомобили у крупнейших автодилеров Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Казани, Нижнего Новгорода, Уфы, Йошкар-Олы, Ижевска и Чебоксар. Как рассказал директор направления «Автомобили» в Авито Вадим Иванов, до конца 2025-го Селект станет доступен по всей стране. 

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По результатам опроса Авито Авто в августе 2024 года, 69% респондентов из ЮФО, планирующих покупку автомобиля, опасались самого процесса его выбора. Среди причин отказа от покупки 66% опрошенных называли сомнения в чистоте истории автомобиля, 58% — неуверенность в надежности продавца, 55% — сомнения в том, что все агрегаты автомобиля надежны и работают так, как заявлено продавцом, а 52% — сложность оформления документов. 

Самыми полезными услугами для облегчения покупки автомобиля 24% респондентов считали предоставление документов с историей владения автомобиля, по 18% — помощь при осмотре автомобиля и консультацию специалиста по подбору авто, 16% — помощь в поиске авто, 14% — тест-драйв, 10% — помощь в оформлении документов. 

Как писали Юга.ру, на Авито будут продавать автозапчасти с гарантией от производителя.

Авито Автомобили Автопром Интернет Торговля

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