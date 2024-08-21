«Ночь кино-2024»: узнали программу мероприятий в Краснодаре

Краснодар 24 августа присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». Учреждения культуры подготовят бесплатные кинопоказы, выставки и лекции (6+)

Администрация Краснодарского края сообщила, что учреждения региона присоединятся 24 августа к ежегодной акции «Ночь кино». Культурное событие пройдет на Кубани в девятый раз. На сайте краевой администрации сообщается, что 370 площадок края будут бесплатно демонстрировать фильмы.



В Краснодаре основные события пройдут в «Кубанькино», музейном дворике и Художественном музее им. Коваленко, медиацентре «Дом журналистики» и библиотеках.

В «Кубанькино» с 18:00 пройдут мастер-классы по технике мозаики, изготовлению обереговой куклы и пластилиновой анимации. Также в кинотеатре покажут три фильма: в 19:00 — «Сто лет тому вперед» (6+) режиссера Александра Андрющенко;

в 20:00 — «По щучьему велению» (6+) режиссера Александра Войтинского;

в 21:40 — «Воздух» (16+) режиссера Алексея Германа-младшего. Библиотека им. Пушкина подготовит две выставки — киноаппаратов и книжно-иллюстративную экспозицию «Легенды отечественного кино», сотрудники библиотеки также проведут экскурсию «История кино Кубани». Мероприятия пройдут в «Кубанькино».

В библиотеке им. Некрасова с 17:00 до 18:00 пройдет поэтический вечер, который организует сообщество «Птицы». Несколько краснодарских поэтов прочитают стихотворения на тему кино. Зрители смогут поучаствовать в открытом микрофоне.

Художественный музей им. Коваленко в 11:00 приглашает на лекцию «До того, как кино «заговорило». Записаться на нее нужно заранее по телефону: 8 (861) 268-09-00. Во дворе медиацентра «Дом журналистики» в 20:00 пройдет кинопоказ фантастического фильма «Сто лет тому вперёд».



Вход на все мероприятия свободный.