Аудиокниги, подкасты, развлечения: «Ростелеком» запустил детскую подписку из 16 цифровых сервисов

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Вся Россия

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  • © Фото Аrthur Нidden, ru.freepik.com
    © Фото Аrthur Нidden, ru.freepik.com

В преддверии нового учебного года «Ростелеком» и партнеры представили детскую подписку «MiXX Вместе» для дошкольников и школьников младших и средних классов (4–12 лет)

Подписка «MiXX вместе» объединяет 16 цифровых сервисов «Ростелекома», дочерних компаний и партнеров провайдера, обеспечивающих безопасную интернет-среду на мобильных и домашних устройствах и развивающих приложения для детей. 

Фильтровать контент в домашней и мобильной сети будет «дочка» «Ростелекома» — «Солар». Помимо родительского контроля сервис активирует защититу от угроз в сети (фишинга, мошеннических сайтов и пр.). Часть технологий уже используют в муниципальных образовательных учреждениях по всей России.

23 первых класса в двух школах и запрет телефонов на уроках:

Также в «MiXX вместе» собрали полезные обучающие ресурсы для детей:

  • образовательную программу «Ростелеком Лицей»;
  • детские электронные и аудиокниги;
  • популярное приложение с лекциями и подкастами;
  • развлечения от «Wink Дети».

В подписку входит пакет мобильного трафика (до 50 Гб) от Tele2 и другие бонусы от партнеров.

Подписка доступна действующим и новым абонентам интернета от «Ростелекома». В течение 90 дней сервис бесплатен, далее — 300 рублей в месяц.

В подписку «MiXX вместе» можно добавить до пяти пользователей, включая родителя, который активирует ее на своем устройстве.

«Краснодарский край — демографически процветающий регион, входит в тройку лидеров по рождаемости, и важно, чтобы у наших семей был доступ к безопасным и удобным инструментам современной цифровой жизни, в том числе и у детей. «MiXX вместе» — это комплекс образовательных и развлекательных сервисов и телеком-услуг, который ограждает детей от потенциальных угроз онлайн-мира», — считает директор Краснодарского филиала «Ростелекома» Сергей Поляков.

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Детскую подписку создали на базе мультиподписки MiXX Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома»), которую в течение двух лет постоянно адаптировали к рыночным трендам. 

«Если спросить родителей: «Переживаете ли вы за ребенка, когда он с компьютером или смартфоном в интернете?», — большинство ответят утвердительно. Современные дети быстро познают цифровой мир, поэтому важно сделать его полезным и безопасным. Вместе с дочерними компаниями мы объединили 16 полезных цифровых сервисов в единую подписку. Теперь родители смогут быть уверены, что их дети находятся в безопасном интернет-пространстве, где могут самостоятельно учиться, слушать аудиокниги и подкасты, смотреть обучающий и развлекательный контент, соответствующий их возрасту. Мы запускаем подписку перед началом нового учебного года, чтобы родители в один клик смогли обеспечить безопасность своих детей в интернете», — отметил директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко.

«Ростелеком» уделяет большое внимание информационной безопасности детей, активно поддерживает общественные инициативы и проекты по кибербезопасности и является одним из учредителей Альянса по защите детей в цифровой среде, миссия которого — создание условий для безопасного развития и общения в интернете.

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Реклама. ПАО «Ростелеком», 191002, Санкт-Петербург, Достоевского, 15, ОГРН 1027700198767, ИНН 7707049388.

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