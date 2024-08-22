250 тыс. рублей за квадратный метр: на курортах Краснодарского края за год новостройки подорожали на 20%

Краснодарский край

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  • © Фото Павла Незнанова, unsplash.com
    © Фото Павла Незнанова, unsplash.com

С августа 2023 года цены на новостройки на курортах Кубани повысились на 20%. Больше всего жилье подорожало в Новороссийске, Анапе и Туапсе

22 августа «РИА Недвижимость» со ссылкой на «Мир квартир» сообщили, что с августа 2023 года на курортах Краснодарского края новостройки подорожали на 20%. Средняя цена за квадратный метр достигла 251,8 тыс. рублей.

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По данным компании, больше подорожали новостройки Новороссийска — на 45,6% за квадратный метр, Анапы — на 44,1%, а также Туапсе — на 24,1%. Меньше всего поднялись цены на первичное жилье в Геленджике — на 7% и в Сочи — на 6%.

«Такой неравномерный рост стоимости легко объясним: Сочи и Геленджик бурно дорожали в последние три года и почти достигли ценового пика, а Анапа и Новороссийск подтягиваются только сейчас», — пояснил гендиректор портала Павел Луценко.

Эксперты отметили, что по стоимости новостроек по-прежнему лидирует Сочи (почти 374,5 тыс. рублей за квадратный метр), а самую низкую стоимость «квадрата» (178 тыс. рублей) зафиксировали в Туапсе.

Напомним, что цена 1 кв. метра на первичку в Краснодарском крае выросла в три раза за 5 лет.

Как писали Юга.ру, в России срок службы 70 тыс. устаревших лифтов продлят на пять лет.

Анапа Геленджик Жилье Курорты и туризм Недвижимость Новороссийск Сочи Строительство Туапсинский район Цены Экономика

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