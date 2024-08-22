На юге России удвоился спрос на цифровую заправку авто — статистика

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Крупнейший российский банк изучил тренды рынка цифровых решений для заправки авто на юге России

При поддержке Сбера и компаний-партнеров с 2022 года в России развивается универсальная топливная платформа для корпоративных и частных клиентов. С ее помощью оплатить заправку можно в приложении, минуя кассы АЗС. Для этого достаточно сказать или написать «Хочу заправиться» виртуальному ассистенту в приложении банка и выбрать АЗС, тип, объем топлива и колонку. 

Как рассказала Юга.ру директор управления транзакционного бизнеса Юго-Западного банка Сбербанка Ольга Катасонова, в начале 2023 года с сервисом работали 240 южных компаний-партнеров, а в августе 2024-го — уже 490. На 200% год к году выросло и количество клиентов платформы — до 11 000 человек.

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Заместитель управляющего Калмыцким отделением Сбербанка Бадма Горяев отмечает: «В последние годы все больше туристов со всей страны путешествуют на личных авто по южным регионам. И все чаще выбирают Калмыкию: как для отдыха в Элисте, так и во время транзитных остановок по пути к Каспийскому морю и далее по Кавказу и югу России».

Как писали Юга.ру, Краснодарский край занял третье место в рейтинге регионов РФ по качеству дорог в 2024 году.

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