На юге России удвоился спрос на цифровую заправку авто — статистика

Крупнейший российский банк изучил тренды рынка цифровых решений для заправки авто на юге России

При поддержке Сбера и компаний-партнеров с 2022 года в России развивается универсальная топливная платформа для корпоративных и частных клиентов. С ее помощью оплатить заправку можно в приложении, минуя кассы АЗС. Для этого достаточно сказать или написать «Хочу заправиться» виртуальному ассистенту в приложении банка и выбрать АЗС, тип, объем топлива и колонку.

Как рассказала Юга.ру директор управления транзакционного бизнеса Юго-Западного банка Сбербанка Ольга Катасонова, в начале 2023 года с сервисом работали 240 южных компаний-партнеров, а в августе 2024-го — уже 490. На 200% год к году выросло и количество клиентов платформы — до 11 000 человек.

Заместитель управляющего Калмыцким отделением Сбербанка Бадма Горяев отмечает: «В последние годы все больше туристов со всей страны путешествуют на личных авто по южным регионам. И все чаще выбирают Калмыкию: как для отдыха в Элисте, так и во время транзитных остановок по пути к Каспийскому морю и далее по Кавказу и югу России».