На побережье Краснодарского края до конца недели прогнозируют смерчи
На территории Краснодарского края с 23 по 25 августа ожидаются смерчи над Черным морем
Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края сообщил, что с 23 по 25 августа на Черноморском побережье на участке от Анапы до Магри могут формироваться смерчи над морем.
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Напомним, что до 24 августа синоптики прогнозировали ухудшение погоды в Краснодарском крае. В регионе ожидаются ливни с сильным ветром.
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