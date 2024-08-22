На побережье Краснодарского края до конца недели прогнозируют смерчи

На территории Краснодарского края с 23 по 25 августа ожидаются смерчи над Черным морем

Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края сообщил, что с 23 по 25 августа на Черноморском побережье на участке от Анапы до Магри могут формироваться смерчи над морем.

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Жителей и гостей курортов просят быть осторожными. В случае ЧС можно набрать: 112. Напомним, что до 24 августа синоптики прогнозировали ухудшение погоды в Краснодарском крае. В регионе ожидаются ливни с сильным ветром.