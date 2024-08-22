На побережье Краснодарского края до конца недели прогнозируют смерчи

Краснодарский край

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  • © фото Tulen Travel, unsplash.com
    © фото Tulen Travel, unsplash.com

На территории Краснодарского края с 23 по 25 августа ожидаются смерчи над Черным морем

Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края сообщил, что с 23 по 25 августа на Черноморском побережье на участке от Анапы до Магри могут формироваться смерчи над морем.

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Напомним, что до 24 августа синоптики прогнозировали ухудшение погоды в Краснодарском крае. В регионе ожидаются ливни с сильным ветром.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае, по данным синоптиков, ожидается аномально теплая осень. Бархатный сезон на Кубани продлится до середины октября.

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