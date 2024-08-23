Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с психологом фильм «Дела человеческие»

Семью Фарель знает вся Франция. Жан — известный учёный, Клэр — писательница-феминистка, а их сын Александр учится в престижном американском университете. Однажды парень знакомится с Милой и идет с ней на вечеринку. На утро девушка обвиняет Александра в изнасиловании.

«Посмотрев фильм, можно сделать немало выводов и открытий для себя. Например, о последствиях эмансипации общества на протяжении многих десятилетий, о состоянии европейского правосудия, французского в частности, о взаимоотношениях людей, принадлежащих к разным социальным слоям», — рассказали организаторы.

Кинопоказ и обсуждение драмы с психологом Анной Сокол пройдут на летней террасе ресторана Villa Verde по адресу улица Мира, 60. Стоимость — 1000 рублей. Забронировать места можно по телефону +7 (989) 235-55-57.