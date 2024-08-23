Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с психологом фильм «Дела человеческие»
28 августа в Краснодаре состоится кинопоказ и обсуждение судебной психологической драмы «Дела человеческие» (18+)
Интеллектуальный клуб «Культпросвет» анонсировал на 28 августа показ фильма «Дела человеческие».
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Семью Фарель знает вся Франция. Жан — известный учёный, Клэр — писательница-феминистка, а их сын Александр учится в престижном американском университете. Однажды парень знакомится с Милой и идет с ней на вечеринку. На утро девушка обвиняет Александра в изнасиловании.
«Посмотрев фильм, можно сделать немало выводов и открытий для себя. Например, о последствиях эмансипации общества на протяжении многих десятилетий, о состоянии европейского правосудия, французского в частности, о взаимоотношениях людей, принадлежащих к разным социальным слоям», — рассказали организаторы.
Кинопоказ и обсуждение драмы с психологом Анной Сокол пройдут на летней террасе ресторана Villa Verde по адресу улица Мира, 60. Стоимость — 1000 рублей. Забронировать места можно по телефону +7 (989) 235-55-57.
Как писали Юга.ру, 2 сентября в 21:00 на «Кинопоиске» и ТНТ состоится премьера музыкальной комедии «Третье сентября» по мотивам известной одноименной песни Михаила Шуфутинского.