Авиабилеты из Москвы в Сочи в сентябре подешевели на 14%

Туроператоры сообщают о снижении цен на авиаперелеты в Краснодарский край

20 августа Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что цены на перелеты до популярных туристических регионов России в сентябре начинают снижаться. В том числе в Краснодарский край.

26 августа из Москвы в Сочи и обратно 1 сентября можно улетететь минимум за 25 тыс. рублей.