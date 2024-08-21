Авиабилеты из Москвы в Сочи в сентябре подешевели на 14%
Туроператоры сообщают о снижении цен на авиаперелеты в Краснодарский край
20 августа Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что цены на перелеты до популярных туристических регионов России в сентябре начинают снижаться. В том числе в Краснодарский край.
26 августа из Москвы в Сочи и обратно 1 сентября можно улетететь минимум за 25 тыс. рублей.
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Билеты с багажом на рейс Москва-Сочи туда-обратно с вылетом 2 сентября и возвращением 9 сентября подешевели на 14% по сравнению с последними числами августа. Так, стоимость перелета начинается от 20 тыс. рублей (тариф без багажа).
В топ городов по доступности билетов входят Казань, Санкт-Петербург, Тюмень, Мурманск, Калининград, Махачкала, Минеральные Воды и Горно-Алтайск.
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