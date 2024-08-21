Авиабилеты из Москвы в Сочи в сентябре подешевели на 14%

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Туроператоры сообщают о снижении цен на авиаперелеты в Краснодарский край

20 августа Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что цены на перелеты до популярных туристических регионов России в сентябре начинают снижаться. В том числе в Краснодарский край.

26 августа из Москвы в Сочи и обратно 1 сентября можно улетететь минимум за 25 тыс. рублей. 

  • © Скриншот с сайта airtickets.aer.aero
    © Скриншот с сайта airtickets.aer.aero
  • © Скриншот с сайта airtickets.aer.aero
    © Скриншот с сайта airtickets.aer.aero
  • © Скриншот с сайта airtickets.aer.aero
    © Скриншот с сайта airtickets.aer.aero

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Билеты с багажом на рейс Москва-Сочи туда-обратно с вылетом 2 сентября и возвращением 9 сентября подешевели на 14% по сравнению с последними числами августа. Так, стоимость перелета начинается от 20 тыс. рублей (тариф без багажа).

  • © Скриншот с сайта airtickets.aer.aero
    © Скриншот с сайта airtickets.aer.aero
  • © Скриншот с сайта airtickets.aer.aero
    © Скриншот с сайта airtickets.aer.aero
  • © Скриншот с сайта airtickets.aer.aero
    © Скриншот с сайта airtickets.aer.aero
  • © Скриншот с сайта airtickets.aer.aero
    © Скриншот с сайта airtickets.aer.aero
  • © Скриншот с сайта airtickets.aer.aero
    © Скриншот с сайта airtickets.aer.aero
  • © Скриншот с сайта airtickets.aer.aero
    © Скриншот с сайта airtickets.aer.aero

В топ городов по доступности билетов входят Казань, Санкт-Петербург, Тюмень, Мурманск, Калининград, Махачкала, Минеральные Воды и Горно-Алтайск.

Как писали Юга.ру, предстоящий бархатный сезон на юге европейской части России будет длиться дольше обычного. Температура воды в Черном море в ближайшее время будет на уровне 26-28 °С. 

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Авиабилеты из Москвы в Сочи в сентябре подешевели на 14%
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