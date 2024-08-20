В Краснодарском крае ожидается аномально теплая осень — синоптики

Осенью 2024 года самыми теплыми городами будут Сочи, Махачкала, Краснодар, Владивосток, Волгоград, Ростов-на-Дону, Воронеж и Саратов

19 августа ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс погода» сообщило , что синоптики прогнозируют более теплую осень относительно средних многолетних показателей практически на всей территории России. По словам специалистов, это одно из проявлений глобального роста температур на планете.

В сентябре самыми теплыми городами будут Сочи, Махачкала, Краснодар, Владивосток, Волгоград, Ростов-на-Дону, Воронеж и Саратов. Там ожидаются самые значительные климатические отклонения — до +1 °С. Наиболее холодными станут Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Омск и Пермь.

Количество осадков для всех регионов останется в пределах нормы. При этом в Москве, Саратове, Волгограде, Сочи и Хабаровске их выпадет примерно в 1,5 раза меньше, чем годом ранее. В Воронеже — вдвое меньше.

Синоптики прогнозируют октябрь более холодным для всех городов европейской части страны, по сравнению с 2023 годом. Исключением станет только Сочи.

Наибольший перепад температуры будет в Нижнем Новгороде, Перми, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. При этом в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке ожидается потепление.