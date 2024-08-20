В Краснодарском крае ожидается аномально теплая осень — синоптики
Осенью 2024 года самыми теплыми городами будут Сочи, Махачкала, Краснодар, Владивосток, Волгоград, Ростов-на-Дону, Воронеж и Саратов
19 августа ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс погода» сообщило, что синоптики прогнозируют более теплую осень относительно средних многолетних показателей практически на всей территории России. По словам специалистов, это одно из проявлений глобального роста температур на планете.
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В сентябре самыми теплыми городами будут Сочи, Махачкала, Краснодар, Владивосток, Волгоград, Ростов-на-Дону, Воронеж и Саратов. Там ожидаются самые значительные климатические отклонения — до +1 °С. Наиболее холодными станут Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Омск и Пермь.
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Количество осадков для всех регионов останется в пределах нормы. При этом в Москве, Саратове, Волгограде, Сочи и Хабаровске их выпадет примерно в 1,5 раза меньше, чем годом ранее. В Воронеже — вдвое меньше.
Синоптики прогнозируют октябрь более холодным для всех городов европейской части страны, по сравнению с 2023 годом. Исключением станет только Сочи.
Наибольший перепад температуры будет в Нижнем Новгороде, Перми, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. При этом в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке ожидается потепление.
Количество осадков в октябре ожидают в пределах нормы. Более засушливые условия прогнозируют в Поволжье и на европейском юге страны. Осадки в Саратове, Волгограде и Махачкале сократятся в 2 раза, в Воронеже, Ростове-на-Дону и Сочи — в 1,5 раза.
В ноябре регионы России тоже ждет положительная температурная аномалия. По количеству осадков более засушливые условия ожидают в Поволжье, Черноземье, на Среднем и Южном Урале, более влажные — на юге европейской части России.
В ноябре в Краснодаре выпадет в два раза больше дождей, чем в 2023-м году (до 64 мм), в Сочи — в 2,5 (до 147 мм).
Как писали Юга.ру, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что бабье лето на юге России продлится до середины октября. Специалист отметил, что воздух будет прогреваться до 22 °С.