На Авито будут продавать автозапчасти с гарантией от производителя
Пользователи Авито смогут покупать на платформе автозапчасти с гарантией производителя
19 августа Авито, «LADA Цифра» («дочка» «АвтоВАЗа») и производители автокомпонентов LYNXauto и METEOR подписали соглашение о сотрудничестве. Поставщики автотоваров отметят на Авито своих официальных представителей и подтвердят наличие у них гарантии на товары.
Пользователи онлайн-платформы смогут отфильтровать в поиске официальных дилеров запчастей. Покупка у такого продавца будет защищена гарантией производителя — она покрывает возможные дефекты материалов и изготовления. В случае неисправности запчасть подлежит бесплатной замене или ремонту в течение гарантийного срока.
К концу 2027 года Авито планирует «покрыть» гарантиями производителей более половины ассортимента новых запчастей.
«Упрощенная» Lada Granta:
Как отмечают в пресс-службе сервиса объявлений, ежемесячная аудитория раздела запчастей — более 23 млн человек. За первые семь месяцев 2024-го объем продаж в этой категории по всей России вырос на 23% год к году, в Краснодаре — на 5%.
Первое место по популярности на Авито (28% продаж) заняли кузовные детали — зеркала, бамперы, капоты и прочее. Средняя стоимость товаров в этой категории достигла 6000 рублей.
Второе место по объему продаж — у двигателей и деталей для них (12%) со средним чеком 16 000 рублей. Такие товары в 2024-м покупают на 15% чаще.
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На третьем месте — элементы электрооборудования с долей 11% и средней стоимостью 4000 рублей, их продажи на Авито выросли на 17%. В этой категории чаще всего ищут кнопки старт-стоп с автозапуском со смартфона, диоды для повышения напряжения генератора и кнопки обогрева зеркал от Hyundai Motor Group, VAG и BMW.
На четвертом месте (11% продаж) — автосвет со средним чеком 6000 рублей, на пятом (6%) — подвеска с ростом продаж на 12% и средней ценой 5000 рублей.
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