На Авито будут продавать автозапчасти с гарантией от производителя

19 августа Авито, «LADA Цифра» («дочка» «АвтоВАЗа») и производители автокомпонентов LYNXauto и METEOR подписали соглашение о сотрудничестве. Поставщики автотоваров отметят на Авито своих официальных представителей и подтвердят наличие у них гарантии на товары.

Пользователи онлайн-платформы смогут отфильтровать в поиске официальных дилеров запчастей. Покупка у такого продавца будет защищена гарантией производителя — она покрывает возможные дефекты материалов и изготовления. В случае неисправности запчасть подлежит бесплатной замене или ремонту в течение гарантийного срока.

Как отмечают в пресс-службе сервиса объявлений, ежемесячная аудитория раздела запчастей — более 23 млн человек. За первые семь месяцев 2024-го объем продаж в этой категории по всей России вырос на 23% год к году, в Краснодаре — на 5%.

Первое место по популярности на Авито (28% продаж) заняли кузовные детали — зеркала, бамперы, капоты и прочее. Средняя стоимость товаров в этой категории достигла 6000 рублей.