В Краснодаре 40 улиц в жаркую погоду останутся без света. Где 20 августа не будет электричества?
В Краснодаре снова планово отключают электричество. Рассказываем, на каких улицах не будет света 20 августа
«Электросети Кубани» в разделе «Предупреждения о плановых отключениях электроэнергии» опубликовали списк улиц, где в Краснодаре отключат свет 20 августа.
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С 9:00 до 17:00 электричества не будет по адресам:
- Калинина, 179;
- Головатого, 129, 130–170,;
- Брюсова, 10–16, 13–19;
- Воровского, 7–11, 4–18;
- Кропоткина, 41–47, 42–48, 71–77;
- Шоссе Нефтяников, 1–5, 7–13, 13/1, 15, 15/1;
- Дзержинского, 2;
- Офицерская, 39, 39/1, 40;
- Красина, 1, 3, 3/3, 3/4;
- Кубанонабережная, 1/1, 2, 4, 6
- Оранжерейная, 2;
- Сербская, 7;
- Кубанская, 1–71, 2–60;
- Бершанской, 41–65;
- Лукьяненко, 12–18;
- Тупиковая, 12;
- Огородная, 1–19, 4–24;
- Поселок Белозерный, дом 19/2, 19/3, 20/1, 22, 25, 28;
- Прекрасная, 3–13, 24–30, 42–56;
- Героев пер., 1;
- Троицкая, 5;
- Народная, 1–23, 4–22, 94–118;
- Семеновская, 17–51, 22–48;
- Екатериновская,32–34;
- Казачат, 2/А;
- Ткачева, 46;
- Полевая, 1;
- Володарского, 64, 77–89, 80–98, 93–99;
- Новокузнечная, 219–227;
- Промышленная, 53–61, 71,170–190;
- Щорса, 57–71;
- 9 января, 90–114, 129–151;
- Суворова, 74;
- Осипенко, 128, 141;
- Лесная, 28/3;
- Таманская, 130.
Напомним, что в Краснодаре 20 августа прогнозируют жару 37 °С.
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