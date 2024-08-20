В Краснодаре 40 улиц в жаркую погоду останутся без света. Где 20 августа не будет электричества?

Краснодарский край

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  • Лампа накаливания © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Лампа накаливания © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре снова планово отключают электричество. Рассказываем, на каких улицах не будет света 20 августа

«Электросети Кубани» в разделе «Предупреждения о плановых отключениях электроэнергии» опубликовали списк улиц, где в Краснодаре отключат свет 20 августа.

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С 9:00 до 17:00 электричества не будет по адресам:

  • Калинина, 179;
  • Головатого, 129, 130–170,;
  • Брюсова, 10–16, 13–19;
  • Воровского, 7–11, 4–18;
  • Кропоткина, 41–47, 42–48, 71–77;
  • Шоссе Нефтяников, 1–5, 7–13, 13/1, 15, 15/1;
  • Дзержинского, 2;
  • Офицерская, 39, 39/1, 40;
  • Красина, 1, 3, 3/3, 3/4;
  • Кубанонабережная, 1/1, 2, 4, 6
  • Оранжерейная, 2;
  • Сербская, 7;
  • Кубанская, 1–71, 2–60;
  • Бершанской, 41–65;
  • Лукьяненко, 12–18;
  • Тупиковая, 12;
  • Огородная, 1–19, 4–24;
  • Поселок Белозерный, дом 19/2, 19/3, 20/1, 22, 25, 28;
  • Прекрасная, 3–13, 24–30, 42–56;
  • Героев пер., 1;
  • Троицкая, 5;
  • Народная, 1–23, 4–22, 94–118;
  • Семеновская, 17–51, 22–48;
  • Екатериновская,32–34;
  • Казачат, 2/А;
  • Ткачева, 46;
  • Полевая, 1;
  • Володарского, 64, 77–89, 80–98, 93–99;
  • Новокузнечная, 219–227;
  • Промышленная, 53–61, 71,170–190;
  • Щорса, 57–71;
  • 9 января, 90–114, 129–151;
  • Суворова, 74;
  • Осипенко, 128, 141;
  • Лесная, 28/3;
  • Таманская, 130.

Напомним, что в Краснодаре 20 августа прогнозируют жару 37 °С.

Как писали Юга.ру, в парках Краснодара несколько дней будут отключать аттракционы во время жары.

ЖКХ Краснодар Энергетика

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