В Краснодаре 40 улиц в жаркую погоду останутся без света. Где 20 августа не будет электричества?

В Краснодаре снова планово отключают электричество. Рассказываем, на каких улицах не будет света 20 августа

«Электросети Кубани» в разделе «Предупреждения о плановых отключениях электроэнергии» опубликовали списк улиц, где в Краснодаре отключат свет 20 августа.

Читайте также: В июле в Краснодарском крае и Адыгее зафиксировали рекордно высокое потребление электроэнергии

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по адресам: Калинина, 179;

Головатого, 129, 130–170,;

Брюсова, 10–16, 13–19;

Воровского, 7–11, 4–18;

Кропоткина, 41–47, 42–48, 71–77;

Шоссе Нефтяников, 1–5, 7–13, 13/1, 15, 15/1;

Дзержинского, 2;

Офицерская, 39, 39/1, 40;

Красина, 1, 3, 3/3, 3/4;

Кубанонабережная, 1/1, 2, 4, 6

Оранжерейная, 2;

Сербская, 7;

Кубанская, 1–71, 2–60;

Бершанской, 41–65;

Лукьяненко, 12–18;

Тупиковая, 12;

Огородная, 1–19, 4–24;

Поселок Белозерный, дом 19/2, 19/3, 20/1, 22, 25, 28;

Прекрасная, 3–13, 24–30, 42–56;

Героев пер., 1;

Троицкая, 5;

Народная, 1–23, 4–22, 94–118;

Семеновская, 17–51, 22–48;

Екатериновская,32–34;

Казачат, 2/А;

Ткачева, 46;

Полевая, 1;

Володарского, 64, 77–89, 80–98, 93–99;

Новокузнечная, 219–227;

Промышленная, 53–61, 71,170–190;

Щорса, 57–71;

9 января, 90–114, 129–151;

Суворова, 74;

Осипенко, 128, 141;

Лесная, 28/3;

Таманская, 130. Напомним, что в Краснодаре 20 августа прогнозируют жару 37 °С.