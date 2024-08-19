В парках Краснодара несколько дней будут отключать аттракционы во время жары

В краснодарских парках днем аттракционы приостановят работу из-за жары. Ограничения будут действовать до 22 августа

Телеграм-канал парков Краснодара сообщил, что с 13:00 до 17:00 городские аттракционы приостановят работу. Ограничения будут действовать с 19 по 22 августа.

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Такие меры связаны с высокой температурой воздуха. Напомним, что в Краснодаре с 19 по 20 августа прогнозируют жару до 37 °С.



Администрация парков просит жителей города в жаркий период по возможности не выходить на открытое пространство, носить головные уборы и выбирать для прогулок аллеи с тенью.