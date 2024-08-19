В парках Краснодара несколько дней будут отключать аттракционы во время жары

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краснодарских парках днем аттракционы приостановят работу из-за жары. Ограничения будут действовать до 22 августа

Телеграм-канал парков Краснодара сообщил, что с 13:00 до 17:00 городские аттракционы приостановят работу. Ограничения будут действовать с 19 по 22 августа.

В Краснодаре начали устанавливать новые цветочные часы:

Такие меры связаны с высокой температурой воздуха. Напомним, что в Краснодаре с 19 по 20 августа прогнозируют жару до 37 °С.

Администрация парков просит жителей города в жаркий период по возможности не выходить на открытое пространство, носить головные уборы и выбирать для прогулок аллеи с тенью. 

Как писали Юга.ру, краснодарский «Парк облаков» будет в 2,5 раза больше, чем Японский сад.

Город Дети Краснодар отдых Парки Погода Развлечения

Новости

В Краснодаре можно будет обменяться ненужной одеждой и аксессуарами на свопе
20 пальм, качели и стеклянные перила. В Кабардинке открыли часть новой набережной
В России 75% таксистов не получили разрешения на работу. К чему это может привести?
Сочинцы теперь могут пожаловаться мэру на проблемы через чат-бот
В парках Краснодара несколько дней будут отключать аттракционы во время жары
«Обычное природное явление». Власти Анапы прокомментировали жалобы на «позеленевшее» море

Лента новостей

Парк водопадов «Менделиха» в Сочи
Сегодня, 11:50 Реклама
Парк водопадов «Менделиха» в Сочи
Как добраться самостоятельно, фото и описание маршрута
Рабочая неделя начнется с жары до 37 °С
Сегодня, 08:35
Рабочая неделя начнется с жары до 37 °С
Погода в Краснодаре
Адреналин и ультраатакующий футбол
Сегодня, 10:44
Адреналин и ультраатакующий футбол
Разбор волевой победы «Краснодара»

Реклама на сайте