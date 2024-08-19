Сочинцы теперь могут пожаловаться мэру на проблемы через чат-бот

Власти Сочи создали чат-бот. Через можно задать вопрос, предложить идею или сообщить о проблеме

19 августа мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил , что на курорте запустили новый чат-бот, который будут использовать для общения с горожанами. По словам градоначальника, сервис поможет оперативно отвечать на запросы и решать проблемы местных жителей.

«Новая площадка поможет систематизировать сообщения жителей и гостей, выявлять проблематику, требующую личного вмешательства. Жду ваши вопросы и предложения. Я и мои коллеги из структурных подразделений и организаций будем оперативно на них отвечать», — написал Прошунин.

Новый мэр добавил, что сочинцам также остаются доступны его страницы в «Одноклассниках» и «ВКонтакте», где можно оставлять комментарии. При этом комментарии в официальном телеграм-канале мэра Прошунина закрыты.