Сочинцы теперь могут пожаловаться мэру на проблемы через чат-бот

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Сочи создали чат-бот. Через можно задать вопрос, предложить идею или сообщить о проблеме

19 августа мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что на курорте запустили новый чат-бот, который будут использовать для общения с горожанами. По словам градоначальника, сервис поможет оперативно отвечать на запросы и решать проблемы местных жителей.

Жалуйтесь онлайн, пожалуйста:

«Новая площадка поможет систематизировать сообщения жителей и гостей, выявлять проблематику, требующую личного вмешательства. Жду ваши вопросы и предложения. Я и мои коллеги из структурных подразделений и организаций будем оперативно на них отвечать», — написал Прошунин.

Новый мэр добавил, что сочинцам также остаются доступны его страницы в «Одноклассниках» и «ВКонтакте», где можно оставлять комментарии. При этом комментарии в официальном телеграм-канале мэра Прошунина закрыты.

Как писали Юга.ру, транспортная прокуратура открыла «горячую линию» для приёма жалоб от пассажиров поездов, следующих с Черноморского побережья.

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Сочинцы теперь могут пожаловаться мэру на проблемы через чат-бот
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