30 удаленных фельдшерских пунктов Краснодарского края подключили к интернету

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В 30 фельдшерско-акушерских пунктах Краснодарского края, удаленных от райцентров, провели интернет

Доступ к скоростному интернету МТС появился в ФАПах в 17 районах Краснодарского края, преимущественно в небольших населенных пунктах. По данным переписи, в самом малом из них — хуторе Пионер Кущевского района — проживает всего 66 человек.

В Краснодарском крае вновь растет заболеваемость коронавирусом:

Наибольшее количество фельдшерских пунктов, впервые получивших доступ в интернет, расположены в Кущевском, Апшеронском, Белореченском, Тихорецком и Выселковском районах края.

По мненю опрошенных оператором фельдшеров, стабильный интернет ускорит постановку диагнозов и принятие решений о госпитализации. Кроме того, пациенты смогут записываться на прием дистанционно.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и Севастополе в 2023 году вырос спрос на антидепрессанты.

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