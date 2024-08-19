30 удаленных фельдшерских пунктов Краснодарского края подключили к интернету

В 30 фельдшерско-акушерских пунктах Краснодарского края, удаленных от райцентров, провели интернет

Доступ к скоростному интернету МТС появился в ФАПах в 17 районах Краснодарского края, преимущественно в небольших населенных пунктах. По данным переписи, в самом малом из них — хуторе Пионер Кущевского района — проживает всего 66 человек.

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Наибольшее количество фельдшерских пунктов, впервые получивших доступ в интернет, расположены в Кущевском, Апшеронском, Белореченском, Тихорецком и Выселковском районах края. По мненю опрошенных оператором фельдшеров, стабильный интернет ускорит постановку диагнозов и принятие решений о госпитализации. Кроме того, пациенты смогут записываться на прием дистанционно.