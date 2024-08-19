30 удаленных фельдшерских пунктов Краснодарского края подключили к интернету
В 30 фельдшерско-акушерских пунктах Краснодарского края, удаленных от райцентров, провели интернет
Доступ к скоростному интернету МТС появился в ФАПах в 17 районах Краснодарского края, преимущественно в небольших населенных пунктах. По данным переписи, в самом малом из них — хуторе Пионер Кущевского района — проживает всего 66 человек.
В Краснодарском крае вновь растет заболеваемость коронавирусом:
Наибольшее количество фельдшерских пунктов, впервые получивших доступ в интернет, расположены в Кущевском, Апшеронском, Белореченском, Тихорецком и Выселковском районах края.
По мненю опрошенных оператором фельдшеров, стабильный интернет ускорит постановку диагнозов и принятие решений о госпитализации. Кроме того, пациенты смогут записываться на прием дистанционно.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и Севастополе в 2023 году вырос спрос на антидепрессанты.