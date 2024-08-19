В Адыгее прошел межрегиональный слет талантливой молодежи «Фишт»

Более 500 человек из Адыгеи, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Херсонской области и Калмыкии поучаствовали в ежегодном слете талантливой молодежи «Фишт–2024»

Как сообщила пресс-служба главы Адыгеи, 19 августа в республике завершился ежегодный слет талантливой молодежи «Фишт». Основные мероприятия прошли у подножия одноименной горы (от адыгейского фыщт — «белая голова»). События слета поделили на 4 тематических блока: образовательный, культурный, спортивный и просветительский.

Образовательный блок стартовал в Майкопе. На площадке Адыгейского госуниверситета активисты встретились с экспертами по туризму, экологии, экономике и патриотическому воспитанию. Для гостей республики организовали экскурсию по историческим местам Майкопа.

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Затем участники слета отправились в пеший поход от Яворовой поляны к туристскому приюту «Фишт». На протяжении трех дней они участвовали в спортивных соревнованиях, мастер-классах по народным промыслам и адыгэ джегу (масовым танцевальным представлениям), знакомились с историей, культурой и природой Адыгеи, ходили к ледникам, озерам и горным вершинам.

Запоминающимися мероприятиеми стали зарядка с олимпийским чемпионом по дзюдо Арсеном Галстяном и беседа у костра с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым и членами Кабинета министров республики.