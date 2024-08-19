На Кубани и в Крыму почти в два раза выросла популярность переводов через СБП — статистика

Крупнейший крымский банк сообщил, что за 7 месяцев 2024-го жители Кубани и Крыма получили через СБП 153 млрд рублей. Средний чек быстрого платежа — больше 5 тысяч рублей

19 августа пресс-служба банка РНКБ сообщила, что с января по июль количество входящих переводов (на счета банка) через СБП превысило 30 млн операций — это почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2023-го. Общая сумма таких переводов — 153 млрд рублей.

Система быстрых платежей (СБП) — сервис Банка России для мгновенных денежных переводов между счетами в разных банках по номеру мобильного телефона, а также для оплаты товаров и услуг по QR-коду.

Больше всего входящих операций было в июле — свыше 5,5 млн переводов на 29 млрд рублей. Средний чек входящего перевода — более 5 тысяч рублей. 32% клиентов переводили деньги через СБП между своими счетами.

Помимо переводов частным лицам жители Кубани и Крыма часто оплачивали через СБП покупки в торговых точках. За полгода клиенты банка более 6 млн раз оплатили товары и услуги по QR-коду на 11 млрд рублей. Растет популярность СБП и для пополнения кошельков на маркетплейсах — за семь месяцев на товары в крупнейших интернет-магазинах клиенты РНКБ потратили больше 16 млрд рублей.