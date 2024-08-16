Погода в Краснодаре: на выходных 17-18 августа в городе будет знойно

В ближайшие выходные синоптики прогнозируют в Краснодарском крае жаркую и безоблачную погоду

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на выходных, 17-18 августа, на Кубани ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, днем местами 7-12 м/с.

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Температура воздуха в Краснодарском крае 17 и 18 августа ночью 12-17 °С, днем 27-34 °С. В горах ночью 6-11 °С, днем 19-24 °С. На Черноморском побережье переменная облачность, также без осадков. Ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-23 °С, днем 29-34 °С. В Краснодаре на выходных синоптики прогнозируют теплую безветренную погоду. Температура воздуха в этот период ночью 14-16 °С, а днем 33-35 °С.