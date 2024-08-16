Погода в Краснодаре: на выходных 17-18 августа в городе будет знойно

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В ближайшие выходные синоптики прогнозируют в Краснодарском крае жаркую и безоблачную погоду

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на выходных, 17-18 августа, на Кубани ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, днем местами 7-12 м/с.

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Температура воздуха в Краснодарском крае 17 и 18 августа ночью 12-17 °С, днем 27-34 °С. В горах ночью 6-11 °С, днем 19-24 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность, также без осадков. Ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-23 °С, днем 29-34 °С.

В Краснодаре на выходных синоптики прогнозируют теплую безветренную погоду. Температура воздуха в этот период ночью 14-16 °С, а днем 33-35 °С.

Напомним, что в июле в Краснодарском крае и Адыгее зафиксировали рекордно высокое потребление электроэнергии.

Как писали Юга.ру, с 26 августа 200 тыс. жителей Новороссийска останутся без воды.

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Погода в Краснодаре: на выходных 17-18 августа в городе будет знойно
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