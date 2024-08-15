Запастись водой и пониманием. 200 тыс. жителей Новороссийска останутся без воды в конце августа

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 26 августа в Новороссийске запланировали масштабное отключение водоснабжения

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем телеграм-канале, что «с 26 августа» в городе запланировано отключение водоснабжения. Без ресурса останутся около 200 тыс. жителей. Пресс-служба мэрии Новороссийска не смогла уточнить Юга.ру, когда именно горожанам вернут воду.

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Ремонт проведут на аварийном участке улицы Фисанова. По словам главы Новороссийска, из-за утечек город теряет почти половину поступающей воды. Запланированный ремонт должен улучшить водоснабжение в Южном районе.

Водовод выведут из эксплуатации и демонтируют. Во время строительства нового водовода жителей переведут на временную линию водоснабжения. Работы займут не менее 16 часов.

Подавать воду планируют с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00 в зоны № 3а, 3б, 6, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 27а, 29, 30а, 31а. ​В зоны водоснабжения № 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 23, 30, 33 ресурс подавать не будут.

Список адресов, к которым относятся указанные зоны, можно посмотреть здесь.

Заявку на подвоз воды можно будет оставить по телефонам: 8 (861) 730-98-60, 8 (861) 730-98-61 и 112, а также в соцсетях водоканала и МЦУ.

Мэр Новороссийска попросил горожан «отнестись с пониманием к важности проводимых работ и заранее запастись водой».

Ранее Юга.ру писали, где в Краснодаре 15 августа отключат свет. Список адресов можно посмотреть здесь.

Водоснабжение ЖКХ Новороссийск

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Запастись водой и пониманием. 200 тыс. жителей Новороссийска останутся без воды в конце августа
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