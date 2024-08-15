На сколько за год выросли цены на летний отдых в Сочи? Ответили эксперты

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В Ассоциации отельеров рассказали, как за последний год изменилась стоимость отдыха в Сочи в летний сезон

14 августа «Ъ-Сочи» со ссылкой на председателя совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрия Богданова сообщил, что цены на летний отдых в Сочи в 2024 году выросли на 15–20% по сравнению с прошлым годом. По словам эксперта, это связано с инфляцией и дефицитом кадров в гостиничной сфере.

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«В целом рост составил 20%, но местами даже выше. Все дело в росте гостиничной инфляции, она больше, чем по стране. Увеличиваются цены на продукты, кроме того, становится более заметным дефицит поставщиков с нужным для отелей пакетом документов. Мы это видим в нехватке качественных овощей, фруктов, сыров», — рассказал Дмитрий Богданов.

Он отметил, что на стоимость продуктов для отелей также влияют сложности с логистикой. Доставлять их приходится по серпантину, протяженность пути порой составляет 300 км. Частично решить эту проблему, по мнению эксперта, можно за счет сотрудничества с аграриями Абхазии:

«Нам всем стоит подумать о развитии агропромышленного комплекса Республики Абхазия. Было бы здорово, если бы наши соседи взяли на себя вопросы выращивания и поставок зелени, хурмы, фейхоа, киви и ряда других продуктов».

Дмитрий Богданов заявил, что дефицит кадров в сфере гостиничных услуг сейчас в среднем оценивается в 30–40%. Из-за нехватки персонала сотрудникам приходится брать дополнительные смены, а стоимость их работ значительно увеличивается.

Напомним, что спрос на курорты Краснодарского края в бархатный сезон 2024 года вырос на 40%.

Как писали Юга.ру, в августе 2024 года пляжи Анапы, Новороссийска и Геленджика стали самыми перегруженными.

Бизнес-сообщество Деньги Инфляция Курорты и туризм отдых Отели Сочи Цены Черное море

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