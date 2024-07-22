Между Ростовом-на-Дону и Таганрогом запустят ретро-поезд
В августе 2024 года ретро-поезд будет курсировать между двумя городами Ростовской области
21 июля пресс-служба СКЖД сообщила, что перевозчик запустит ретро-поезд между Ростовом-на-Дону и Таганрогом. Он заменит локомотив на обычной тяге. Первый рейс «Таганрогский экспресс» совершит в августе.
«Лист ожидания» от РЖД:
Состав будет курсировать между двумя городами Ростовской по субботам. Время в пути составит два часа.
Из Ростова поезд отправится в 09:35 и прибудет в Таганрог в 11:31. Обратно он поедет в 18:10, а вернется в областной центр в 20:10.
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