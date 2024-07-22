Между Ростовом-на-Дону и Таганрогом запустят ретро-поезд

В августе 2024 года ретро-поезд будет курсировать между двумя городами Ростовской области

21 июля пресс-служба СКЖД сообщила , что перевозчик запустит ретро-поезд между Ростовом-на-Дону и Таганрогом. Он заменит локомотив на обычной тяге. Первый рейс «Таганрогский экспресс» совершит в августе.

Состав будет курсировать между двумя городами Ростовской по субботам. Время в пути составит два часа.

Из Ростова поезд отправится в 09:35 и прибудет в Таганрог в 11:31. Обратно он поедет в 18:10, а вернется в областной центр в 20:10.