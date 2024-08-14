Жители Кубани и Крыма хранят на накопительных счетах в среднем по 46 тысяч рублей — статистика

Краснодарский край, Крым

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Крупнейший крымский банк рассказал, что с начала года жители Кубани и Крыма перевели на накопительные счета 170 млн рублей с помощью сервиса автопополнений

14 августа пресс-служба банка РНКБ (входит в группу ВТБ) поделилась обезличенной статистикой онлайн-накоплений клиентов. 

С начала 2024 года жители Кубани и Крыма пополнили онлайн-копилку более 1 млн раз (на 170 млн рублей) с помощью сервиса автопополнений. Почти 70% транзакций поступили через опцию округления от покупок, а самые крупные суммы — в качестве процента от зачислений на карты (86,5 млн рублей всего).

60% от общего количества накопительных счетов открыли женщины. Они накопили 8,4 млрд рублей. 40% «копилок» на 4,7 млрд рублей принадлежат мужчинам.

В среднем жители Кубани и Крыма хранят на накопительных счетых по 46 тысяч рублей. Максимальные суммы остатков принадлежат женщинам от 25 до 55 лет. Женщины старше 65 лет предпочитают срочные вклады с более высокими процентами.

Дворники, воспитатели и учителя:

«Такие онлайн-копилки позволяют клиентам развивать культуру накопления без ущерба для привычного распределения бюджета. Доля вкладчиков, совмещающих разные способы накоплений, — срочные вклады и накопительные счета — постоянно растет, а доля дистанционно открытых депозитов превышает 70%», — отмечает вице-президент, директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин. 

Как писали Юга.ру, в 2024 году Краснодар вошел в топ-5 городов России по доходам населения. В первом квартале 2024 года средние доходы на душу населения в столице Кубани увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достигли 50,6 тыс. рублей.

Банки Деньги РНКБ Финансы Экономика

Новости

На Ставрополье решили вызывать искусственные осадки. Для этого будут использовать самолет
Паука задержали в Новороссийске. Лидера «Коррозии металла» подозревают в оплате фальшивыми деньгами
Прогнозы оправдались: в Сочи из-за сильного дождя затруднилось движение, а в море заметили смерч
В центре Краснодара на два дня ограничили движение транспорта
В Краснодаре отремонтируют 8 бомбоубежищ за 60 млн рублей
В Анапе снова запретили плавать на надувных средствах и катамаранах

Лента новостей

Согласование графиков и найма сотрудников
Вчера, 14:51
Согласование графиков и найма сотрудников
Вице-президент «Ростелекома» признался, какие из своих задач он доверил бы искусственному интеллекту
В Краснодаре отремонтируют 8 бомбоубежищ за 60 млн рублей
Сегодня, 11:32
В Краснодаре отремонтируют 8 бомбоубежищ за 60 млн рублей
Прогнозы оправдались
Сегодня, 13:39
Прогнозы оправдались
В Сочи из-за сильного дождя затруднилось движение, а в море заметили смерч

Реклама на сайте