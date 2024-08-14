Жители Кубани и Крыма хранят на накопительных счетах в среднем по 46 тысяч рублей — статистика

Крупнейший крымский банк рассказал, что с начала года жители Кубани и Крыма перевели на накопительные счета 170 млн рублей с помощью сервиса автопополнений

14 августа пресс-служба банка РНКБ (входит в группу ВТБ) поделилась обезличенной статистикой онлайн-накоплений клиентов.

С начала 2024 года жители Кубани и Крыма пополнили онлайн-копилку более 1 млн раз (на 170 млн рублей) с помощью сервиса автопополнений. Почти 70% транзакций поступили через опцию округления от покупок, а самые крупные суммы — в качестве процента от зачислений на карты (86,5 млн рублей всего).

60% от общего количества накопительных счетов открыли женщины. Они накопили 8,4 млрд рублей. 40% «копилок» на 4,7 млрд рублей принадлежат мужчинам.

В среднем жители Кубани и Крыма хранят на накопительных счетых по 46 тысяч рублей. Максимальные суммы остатков принадлежат женщинам от 25 до 55 лет. Женщины старше 65 лет предпочитают срочные вклады с более высокими процентами.

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«Такие онлайн-копилки позволяют клиентам развивать культуру накопления без ущерба для привычного распределения бюджета. Доля вкладчиков, совмещающих разные способы накоплений, — срочные вклады и накопительные счета — постоянно растет, а доля дистанционно открытых депозитов превышает 70%», — отмечает вице-президент, директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин.