Прогнозы оправдались: в Сочи из-за сильного дождя затруднилось движение, а в море заметили смерч

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру
    © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

14 августа в Сочи испортилась погода. В Лазаревском районе курорта затруднилось движение транспорта, а над Черным море сформировался смерч

Предыстория: Мэрия Сочи предупредила об ухудшении погоды на курорте 14 августа. В городе ожидали сильные дожди с грозой и ветром до 18 м/с, а также формирование смерчей над Черным морем.

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Прогнозы синоптиков оправдались, и 14 августа Сочи накрыла непогода. Жители сообщили в соцсетях, что в Лазаревском районе курорта затруднилось движение транспорта. На спуске в Дагомыс авария перекрыла движение в обе стороны.

Также 14 августа в море у берегов Сочи заметили смерч, а в районе Якорной Щели дождь залил дороги:

В связи с непогодой спасатели Кубани рекомендуют жителям и гостям Сочи:

  • оставаться в доме, укрытии;
  • наблюдать за окружающей обстановкой;
  • использовать непромокаемую одежду и обувь;
  • укрыть наиболее ценные вещи во влагонепроницаемую ткань;
  • покидая жилье, приготовить и взять с собой документы, ценные вещи, деньги, небольшой запас еды, воды и лекарств;
  • следить за сообщениями СМИ.

Как писали Юга.ру, в Дагестане из-за дождей разрушились мосты и дороги. Жители одного района чинят их сами.

Автомобили Дороги МЧС Погода Происшествия Сочи Штормовые предупреждения

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