Прогнозы оправдались: в Сочи из-за сильного дождя затруднилось движение, а в море заметили смерч
14 августа в Сочи испортилась погода. В Лазаревском районе курорта затруднилось движение транспорта, а над Черным море сформировался смерч
Предыстория: Мэрия Сочи предупредила об ухудшении погоды на курорте 14 августа. В городе ожидали сильные дожди с грозой и ветром до 18 м/с, а также формирование смерчей над Черным морем.
Прогнозы синоптиков оправдались, и 14 августа Сочи накрыла непогода. Жители сообщили в соцсетях, что в Лазаревском районе курорта затруднилось движение транспорта. На спуске в Дагомыс авария перекрыла движение в обе стороны.
Также 14 августа в море у берегов Сочи заметили смерч, а в районе Якорной Щели дождь залил дороги:
В связи с непогодой спасатели Кубани рекомендуют жителям и гостям Сочи:
- оставаться в доме, укрытии;
- наблюдать за окружающей обстановкой;
- использовать непромокаемую одежду и обувь;
- укрыть наиболее ценные вещи во влагонепроницаемую ткань;
- покидая жилье, приготовить и взять с собой документы, ценные вещи, деньги, небольшой запас еды, воды и лекарств;
- следить за сообщениями СМИ.
Как писали Юга.ру, в Дагестане из-за дождей разрушились мосты и дороги. Жители одного района чинят их сами.