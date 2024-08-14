Прогнозы оправдались: в Сочи из-за сильного дождя затруднилось движение, а в море заметили смерч

14 августа в Сочи испортилась погода. В Лазаревском районе курорта затруднилось движение транспорта, а над Черным море сформировался смерч

Предыстория: Мэрия Сочи предупредила об ухудшении погоды на курорте 14 августа. В городе ожидали сильные дожди с грозой и ветром до 18 м/с, а также формирование смерчей над Черным морем.

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Прогнозы синоптиков оправдались, и 14 августа Сочи накрыла непогода. Жители сообщили в соцсетях, что в Лазаревском районе курорта затруднилось движение транспорта. На спуске в Дагомыс авария перекрыла движение в обе стороны.

Также 14 августа в море у берегов Сочи заметили смерч, а в районе Якорной Щели дождь залил дороги:

В связи с непогодой спасатели Кубани рекомендуют жителям и гостям Сочи: оставаться в доме, укрытии;

наблюдать за окружающей обстановкой;

использовать непромокаемую одежду и обувь;

укрыть наиболее ценные вещи во влагонепроницаемую ткань;

покидая жилье, приготовить и взять с собой документы, ценные вещи, деньги, небольшой запас еды, воды и лекарств;

следить за сообщениями СМИ.