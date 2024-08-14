В Анапе снова запретили плавать на надувных средствах и катамаранах

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Анапы запретили туристам использовать надувные плавательные средства из-за усиления отжимного ветра

Пресс-служба мэрии Анапы сообщила, что 14 августа на курорте запретили использовать надувные плавсредства и катамараны. Это связано с усилением отжимного северо-восточного ветра.

В Сочи 14 августа ухудшится погода:

Управление гражданской обороны и защиты населения попросило жителей и гостей курорта соблюдать меры предосторожности и не подвергать риску жизнь и здоровье.

Напомним, что 12 августа в Анапе вводили запрет на купание в море из-за шторма и сильного донного течения.

Как писали Юга.ру, в начале августа анапские туристы пожаловались на высокие цены на билеты. Из-за этого отдыхающие не могут вернуться домой на поезде. Вице-президент РСТ заявил, что билеты нужно было покупать заранее и порекомендовал туристам отправляться из Анапы домой на автобусе. В АТОР посоветовали взять трансфер до Сочи или Москвы.

Позже в дело вмешалась транспортная прокуратура и запустила «горячую линию» для пассажиров, следующих с Черноморского побережья.

Анапа Курорты и туризм МЧС Пляжи Погода Черное море Штормовые предупреждения

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