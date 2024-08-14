В Анапе снова запретили плавать на надувных средствах и катамаранах
Власти Анапы запретили туристам использовать надувные плавательные средства из-за усиления отжимного ветра
Пресс-служба мэрии Анапы сообщила, что 14 августа на курорте запретили использовать надувные плавсредства и катамараны. Это связано с усилением отжимного северо-восточного ветра.
В Сочи 14 августа ухудшится погода:
Управление гражданской обороны и защиты населения попросило жителей и гостей курорта соблюдать меры предосторожности и не подвергать риску жизнь и здоровье.
Напомним, что 12 августа в Анапе вводили запрет на купание в море из-за шторма и сильного донного течения.
Как писали Юга.ру, в начале августа анапские туристы пожаловались на высокие цены на билеты. Из-за этого отдыхающие не могут вернуться домой на поезде. Вице-президент РСТ заявил, что билеты нужно было покупать заранее и порекомендовал туристам отправляться из Анапы домой на автобусе. В АТОР посоветовали взять трансфер до Сочи или Москвы.
Позже в дело вмешалась транспортная прокуратура и запустила «горячую линию» для пассажиров, следующих с Черноморского побережья.