В Анапе снова запретили плавать на надувных средствах и катамаранах

Управление гражданской обороны и защиты населения попросило жителей и гостей курорта соблюдать меры предосторожности и не подвергать риску жизнь и здоровье. Напомним, что 12 августа в Анапе вводили запрет на купание в море из-за шторма и сильного донного течения.

Как писали Юга.ру, в начале августа анапские туристы пожаловались на высокие цены на билеты. Из-за этого отдыхающие не могут вернуться домой на поезде. Вице-президент РСТ заявил, что билеты нужно было покупать заранее и порекомендовал туристам отправляться из Анапы домой на автобусе. В АТОР посоветовали взять трансфер до Сочи или Москвы.



Позже в дело вмешалась транспортная прокуратура и запустила «горячую линию» для пассажиров, следующих с Черноморского побережья.