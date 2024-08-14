На Ставрополье решили вызывать искусственные осадки. Для этого будут использовать самолет

13 августа ТАСС со ссылкой на губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова сообщил , что в 2025 году в регионе планируют вызывать осадки искусственным способом. Для этого с февраля по апрель будут использовать специальный самолет, на который из бюджета выделят 50 млн рублей.

«Уже предусмотрели 38 млн рублей, но планируем направить всё-таки 50 млн. В декабре проведем конкурсные процедуры, с февраля по апрель под эти цели будет специальный самолет. Он будет находиться на территории края для того, чтобы в случае нехватки осадков мы могли прибегнуть к искусственному вызыванию осадков», — сказал Владимиров.

В 2024 году в регионе объявляли неблагоприятный прогноз по урожаю зерновых из-за дефицита осадков. Дожди, которые идут на Ставрополье этим летом, имеют нетипичный для региона тропический характер.