На Ставрополье решили вызывать искусственные осадки. Для этого будут использовать самолет

Ставропольский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Ставрополье забронирует самолет для искусственного вызывания осадков в 2025 году

13 августа ТАСС со ссылкой на губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова сообщил, что в 2025 году в регионе планируют вызывать осадки искусственным способом. Для этого с февраля по апрель будут использовать специальный самолет, на который из бюджета выделят 50 млн рублей.

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«Уже предусмотрели 38 млн рублей, но планируем направить всё-таки 50 млн. В декабре проведем конкурсные процедуры, с февраля по апрель под эти цели будет специальный самолет. Он будет находиться на территории края для того, чтобы в случае нехватки осадков мы могли прибегнуть к искусственному вызыванию осадков», — сказал Владимиров.

В 2024 году в регионе объявляли неблагоприятный прогноз по урожаю зерновых из-за дефицита осадков. Дожди, которые идут на Ставрополье этим летом, имеют нетипичный для региона тропический характер.

Как писали Юга.ру, 15 июля в Ставропольском крае на два месяца ввели особый противопожарный режим. Синоптики прогнозируют усиление жары и повышение риска возгораний.

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