На Ставрополье построят мельничный комплекс за 1 млрд рублей

В Изобильном Ставропольского края появится новый мельничный комплекс производительностью до 400 тонн муки в сутки

13 августа пресс-служба Сбербанка сообщила, что открыла кредитную линию в 744 млн рублей на 8 лет крупному предприятию Ставрополья — группе компаний «Агромаркет». Деньги направят на строительство мельничного комплекса в Изобильном.

Планируемая стоимость проекта превышает 1 млрд рублей, 320 млн рублей из них вложит «Агромаркет». Привлеченные в Сбере средства направят на закупку оборудования, материалов и строительство.

На объекте будут хранить и перерабатывать зерно. Конечным продуктом производства станет мука различных сортов и отруби для отгрузки на экспорт автомобильным и железнодорожным транспортом.

Как выглядит с воздуха старая мельница в центре Краснодара: и можно ли вдохнуть в неё новую жизнь

Как отметил собственник «Агромаркета» Марик Матаев, мельничный комплекс предназначен для переработки до 550 тонн пшеницы и обладает довольно высоким производственным потенциалом — до 400 тонн муки в сутки. На новом заводе создадут свыше 50 новых рабочих мест.

Министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков считает, что увеличение доли переработки ставропольского сырья поспособствует росту экспорта продукции. Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов рассказал, что местные сельхозпроизводители активно пользуются поддержкой как для закрытия краткосрочных целей, так и для реализации крупных инвестпроектов. «Такие внушительные вложения дают мультипликативный эффект для экономики, местных жителей», — считает эксперт.